الأربعاء 22 أكتوبر 2025
أخبار مصر

كثيفة على هذه الطرق، الأرصاد تحذر من الشبورة غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات من الشبورة المائية  على مناطق من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى  قد تكون كثيفة وعلى مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى  والوجه البحرى تبدأ فى الرابعة فجرا وتنتهى في الثامنة صباحا.

ارتفاع في درجة الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

طقس اليوم، سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا  الاربعاء، ويستمر الارتفاع الطفيف  و يسود طقس خريفى معتدل  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وأخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد وسيناء، مائل للحرارة على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة فى  أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  31

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 23
  

