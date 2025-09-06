فوائد الفشار، يحمي من الأمراض المزمنة ويساعد على خسارة الوزن

يُعرف الفشار بأنه جزء لا يتجزأ من ثقافة الذهاب إلى السينما، لكنه في الواقع وجبة خفيفة شائعة في جميع أنحاء العالم. وبينما يرتبط الفشار بكميات كبيرة من الزبدة والملح، إلا أن هذه الوجبة الخفيفة يمكن أن تقدم فوائد صحية مدهشة بفضل ما تحتويه من مغذيات وانخفاض سعراتها الحرارية.

كيف يُصنع الفشار؟

يُصنع الفشار عن طريق تسخين حبوب الذرة التي تحتوي على النشا وقشرة خارجية صلبة. وعندما يُحضر بدون إضافة الكثير من المكونات الأخرى، يصبح وجبة خفيفة صحية. كما أنه يحظى بشعبية كبيرة لسهولة وسرعة تحضيره في المنزل.

الفوائد الصحية للفشار

يتمتع الفشار بالعديد من الفوائد الصحية، فهو غني بالألياف كما يحتوي على أحماض الفينول، وهي نوع من مضادات الأكسدة، وفقًا لموقع “WebMD" الطبي. وإضافة إلى ذلك، يُعد الفشار من الحبوب الكاملة التي تُعد مجموعة غذائية مهمة قد تُسهم في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

1. تقليل خطر الإصابة بمرض السكري

تُعرف الحبوب الكاملة بفوائدها الصحية المتعددة، ومن أهمها تقليل خطر الإصابة بـمرض السكري من النوع الثاني، وهو ما ثبت بشكل خاص لدى الرجال والنساء في منتصف العمر. كما يتميز الفشار بمؤشر جلايسيمي منخفض، ما يعني أنه قد يساعد على الحفاظ على مستويات السكر في الدم وتجنب التقلبات المرتبطة بالأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع.

ويمكن للأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض أن تساعد مرضى السكري من النوع الأول أو الثاني على تحسين مستويات الجلوكوز والدهون لديهم.

2. تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

ثبت أن تناول كميات كبيرة من الألياف، الموجودة بكثرة في الفشار، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض الشريان التاجي.

وتُعد الألياف جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي المتوازن، ويُعتبر الفشار خيارًا مثاليًا للوجبات الخفيفة التي تُسهم في تلبية الاحتياجات اليومية من الألياف.

3. تقليل خطر ارتفاع ضغط الدم

إلى جانب دوره في تقليل خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب، فإن تناول الفشار بدون كميات كبيرة من الملح أو الزبدة قد يُساعد على خفض ضغط الدم أو تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

4. التحكم في الوزن

يُعد الفشار حلًا للوجبات الخفيفة التي تساعد على تجنب زيادة الوزن. فمحتواه العالي من الألياف، إضافة إلى انخفاض سعراته الحرارية، يُسهم في هذه الفائدة الصحية المهمة، حيث تجعلك هذه الخصائص تشعر بالشبع لفترة أطول مقارنةً بالوجبات الخفيفة الأقل صحية والأكثر دهونًا.

القيمة الغذائية لكل حصة

يحتوي الفشار على كميات كبيرة من الألياف ومضادات الأكسدة التي تساعد على الوقاية من بعض الحالات الصحية الخطيرة. وإضافة إلى ذلك، يحتوي الفشار على العديد من العناصر الغذائية الأخرى مثل:

حمض الفوليك

النياسين

الريبوفلافين

الثيامين

حمض البانتوثنيك

فيتامين ب6

فيتامين أ

فيتامين هـ

فيتامين ك

وفي حصة من 3 أكواب من الفشار المحضر بالهواء الساخن، ستحصل على:

السعرات الحرارية: 92 سعرًا حراريًّا

البروتين: 3 جرامات

الكربوهيدرات: 19 جرامًا

الألياف: 3.5 جرامات

السكر: 0 جرام

الدهون: 1 جرام

تحذيرات يجب الانتباه إليها عند تناول الفشار

من المهم أن نتذكر أن الفوائد الصحية للفشار قد تقل أو تختفي إذا أضفنا إليه كميات كبيرة من الزبدة والملح. فإضافة الزبدة تزيد من الدهون المشبعة بمقدار 2 إلى 15 جرامًا، بينما يتسبب الملح في زيادة محتوى الصوديوم.

للحصول على أقصى الفوائد، يجب تناول الفشار في صورته العادية، وإذا كنت بحاجة لإضافة نكهة، اكتفِ بكميات قليلة من الملح أو استخدم نوعًا صحيًا من الزيت.

