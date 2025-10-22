الأربعاء 22 أكتوبر 2025
بعد رحيل أسامة نبيه، موعد إعلان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة المصري، أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة هاني أبو ريدة، حدد شهر فبراير المقبل موعدا لإعلان تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2005، والذي يمثل المرحلة السنية لمنتخب مصر الأولمبي، الذي يخوض تصفيات أمم إفريقيا تحت 23 سنة، ويمثل مصر في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 بالولايات المتحدة الأمريكية.

مدرب وطني يتولى قيادة منتخب مصر الأولمبي

وناقشت اللجنة الفنية باتحاد الكرة في اجتماعها اليوم بحضور هاني أبو ريدة، تقرير أسامة نبيه المدير الفني السابق لمنتخب مواليد 2005، عن مشاركة الفريق الأخيرة في نهائيات كأس العالم تحت 20 سنة، التي اختتمت مؤخرا في تشيلي.

وأوصت اللجنة خلال مناقشاتها وضع معايير جديدة لتشكيل المنتخب الأولمبي المقبل وجهازه الفني بعد انتهاء مهمة منتخب الشباب ورحيل جهازه الفني بقيادة حمادة أنور.

الأسماء المرشحة لقيادة المنتخب الأولمبي

وعلمت فيتو، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة يضع نصب عينيه عدد من المدربين الوطنيين أصحاب الخبرات الدولية لخلافة أسامة نبيه وقيادة المنتخب الأولمبي خلال المرحلة المقبلة، يتقدمهم شوقي غريب المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وحلمي طولان المدير الفني الحالي لمنتخب مصر الثاني، ولكن ترشيحه مرهون بتحقيق نجاحات ملموسة في بطولة كأس العرب القادمة بقطر 

ومن بين الترشيحات أيضا علي ماهر المدير الفني لسيراميكا كليوباترا وأيمن الرمادي المدير الفني الحالي لفريق البنك الأهلي 

