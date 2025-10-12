بينهما نجل سيد عبد الحفيظ، أسامة نبيه يكشف سر استبعاد لاعبي الأهلي بمونديال الشباب

أكد أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 عامًا أنه كان عادلًا في اختياراته لقائمة المنتخب في كأس العالم للشباب - تشيلي 2025.

وقال في تصريحات تليفزيونية: "استبعدت 10 لاعبين لأنهم لم يوفقوا معي، محمد زعلوك لاعب الأهلي شارك معي في 5 مباريات ولم يسجل أي هدف وكنت أبحث عن الأكثر الإنتاجية".

سبب تراجع مستوى عمر خضر

وشدد: "عمر خضر كانت لديه مشكلة مع أستون فيلا، النادي عرضه للبيع، وتلقى عرضًا من السعودية، وخضع للكشف الطبي هناك لكنه لم يتفق على إجراءات التعاقد، والنتيجة لم تكن جيدة، ولم يعد إلى أستون فيلا، ووضع على قائمة الإعارات، وأصبح يبحث عن فرصة أخرى".

وعن نجل سيد عبد الحفيظ، قال أسامة نبيه إنه لم يضم يوسف سيد عبد الحفيظ بسبب عدم مشاركته أساسيا مع فريقه واتطمنت عليه بعد إصابته وعلاجه في بطولة أمم أفريقيا للشباب.



وأتم: "تزامن ذلك مع تواجده في المنتخب، لكن خلال تلك الفترة حصل على راحة لمدة 12 يومًا، وهي فترة طويلة في عالم كرة القدم، وبالتالي لم يكن اللاعب في كامل لياقته بعد العودة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.