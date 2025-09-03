10 مصريين على طريق الذهب في أولمبياد لوس أنجلوس

أولمبياد لوس أنجلوس، لا صوت يعلو فوق صوت استعدادات الاتحادات الرياضية المصرية للمشاركة في منافسات أولمبياد لوس أنجلوس 2028، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي هذا التقرير، تسلط “فيتو” الضوء على 10 لاعبين مرشحين لحصد ميداليات في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

الإسكواش

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية إدراج لعبة الإسكواش ضمن البرنامج الأولمبي في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، ومعها ارتفعت الطموحات بأن يكون للإسكواش المصري نصيب الأسد من الميداليات في لوس أنجلوس.

وتمتلك مصر 4 لاعبين على الأقل يمكنهم حصد الميداليات في أولمبياد لوس أنجلوس وهم، مصطفى عسل المصنف الأول على العالم، وكريم عبد الجواد المصنف رقم 6 على العالم، وفي السيدات، نوران جوهر المصنفة الأولى على العالم، ونور الشربيني المصنفة رقم 2 عالميا.

الخماسي الحديث

وبات الخماسي الحديث أيضا واحد من الاتحادات المرشحة بقوة لحصد أكثر من ميدالية في أولمبياد لوس أنجلوس، وأبرز اللاعبين المرشحين هم، أحمد الجندي صاحب ذهبية أولمبياد باريس 2024، ومعتز وائل صاحب ذهبية بطولة العالم الأخيرة.

وفي السيدات نجد فريدة وائل صاحبة الـ14 عاما، والتي توجت بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للكبار الأخيرة 2025.

السلاح

وفي السلاح يمتلك المنتخب الوطني أكثر من لاعب يمكنه حصد ميدالية أولمبية في لوس أنجلوس، أبرزهم محمد السيد صاحب برونزية باريس 2024، وأيضا زياد السيسي الذي كان قريبا من حصد ميدالية في أولمبياد باريس.

رفع الأثقال

تتصدر سارة سمير لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال دائما قائمة المرشحين لحصد ميداليات أولمبية، وهذه المرة قد يكون الذهب من نصيبها بعد برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وفضية أولمبياد باريس 2024.

