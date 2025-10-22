الأربعاء 22 أكتوبر 2025
خارج الحدود

ترامب: التعريفات الجمركية مسألة أمن قومي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الأربعاء، إن التعريفات الجمركية مسألة أمن قومي، وتمنح الاقتصاد الأمريكي والولايات المتحدة القوة.

 

السياسة النقدية أمام مفترق طرق محفوف بالمخاطر بسبب الرسوم الجمركية

في غضون ذلك، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمس الثلاثاء، إن السياسة النقدية أمام مفترق طرق محفوف بالمخاطر، مضيفا أن التصورات بشأن سوق العمل الأمريكية لا تزال في مسار نزولي، وأكد أن البيانات لا تظهر تحسنا منذ سبتمبر.


الرسوم الجمركية تزيد الضغوط التضخمية

باول ألمح إلى أن مؤشرات التوظيف والتسريح تظل منخفضة، والبيانات تشير إلى أن الرسوم الجمركية تزيد الضغوط التضخمية.

وأشار باول إلى أن مؤشرات النمو الاقتصادي قبل الإغلاق الحكومي كانت إيجابية، وأن مسار السياسة النقدية مرهون بالبيانات وتقييم المخاطر.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي كشف أن البنك المركزي قد يتوقف عن تقليص ميزانيته العمومية في الأشهر المقبلة.

