الولايات المتحدة تدرس إلغاء الرسوم الجمركية عن بعض السلع

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر أن السلطات الأمريكية تدرس رفع الرسوم الجمركية عن عدد من السلع التي لا يتم إنتاجها في الولايات المتحدة.

 

وجاء في تقرير الصحيفة: "في الأسابيع الأخيرة، أعفى الرئيس ترامب العشرات من السلع مما يسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة واقترح إعفاء مئات أخرى، من المنتجات الزراعية إلى قطع الطائرات، عندما تدخل البلدان في صفقات تجارية مع الولايات المتحدة".

وقالت مصادر الصحيفة إن الاقتراح بإعفاء المزيد من السلع من الرسوم الجمركية يعكس "وجهة نظر متزايدة بين مسؤولي الإدارة بأن الولايات المتحدة يجب أن تخفض الرسوم الجمركية على السلع التي لا يتم إنتاجها محليا".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التغيير في النهج يظهر سعي فريق ترامب إلى التأمين ضد احتمال أن تصدر المحكمة العليا حكما بعدم قانونية الرسوم الجمركية.

وبعد عودته إلى البيت الأبيض، بدأ ترامب بتشديد سياسته التجارية، حيث أعلن في 2 أبريل فرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على الواردات إلى الولايات المتحدة، وزيادة الرسوم الجمركية المتبادلة على بعض الدول. ومع ذلك، بعد أسبوع واحد فقط، تم تعليق زيادات الرسوم الجمركية، وبدأت الولايات المتحدة مفاوضات تجارية مع العديد من الشركاء.

الرسوم الجمركية الولايات المتحدة ترامب

ads