الأحد 19 أكتوبر 2025
محافظات

إصابة شخصين في حريق شقة بالإسماعيلية

حريق بشقة سكنية،
حريق بشقة سكنية، فيتو

شهدت منطقة شارع المستشفى التابعة لدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية،اندلاع حريق في شقة سكنية مما أسفر عن إصابة شخصين.  

عرض طفل الإسماعيلية المتهم بقتل زميله على مصلحة الأدلة الجنائية

محافظ الإسماعيلية يشارك في منتدى مدن القنوات العالمية 2025 بالصين

اخطار باندلاع حريق 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية  إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة وتحرير المحضر اللازم.  

كما دفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء للسبطرة على الحريق واجراء عمليات التبريد.  

الدفع بسيارة الإسعاف 

ومن جانبه دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.  

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهما يعانيان من حروق من الدرجة الثانية، حيث تم اسعافهم وايداعم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم واجراء الفحوصات الطبية اللازمة.  

أسماء المصابين في الحادث 

وتبين أن المصابين هما كل من عبد العزيز متولي عبدالوهاب 42 سنة من شارع المستشفى مصاب بحرق من الدرجة الثانية بالساعد الايمن بنسبة 1 %، وسمر محمد احمد 38 عاما مصابة بحرق من الدرجة الثانية بالساعد الايسر والظهر بنسبة 5 %. 
 

الجريدة الرسمية