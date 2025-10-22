الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد صلاح أبرزهم، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2025

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2025، والتي شهدت حضورًا لافتًا لأسماء بارزة من مختلف الدوريات العالمية، يتقدمهم النجم المصري محمد صلاح قائد ليفربول الإنجليزي.

المرشحين لجائزة أفضل لاعب في افريقيا 

وضمت القائمة عشرة لاعبين يتنافسون على الجائزة الأغلى في القارة السمراء، وجاء في مقدمتهم:

محمد صلاح (مصر – ليفربول)

فيكتور أوسيمين (نيجيريا – جالطة سراي)

أشرف حكيمي (المغرب – باريس سان جيرمان)

دينيس بوانجا (الجابون – لوس أنجلوس إف سي)

فرانك أنجويزا (الكاميرون – نابولي)

فيستون مايويلي (الكونغو الديمقراطية – يونج بويز)

عثمان لملوي (المغرب – الجيش الملكي)

سيرهو جيراسي (غينيا – بوروسيا دورتموند)

إليمان ندياي (السنغال – إيفرتون)

بابي مطر سار (السنغال – توتنهام هوتسبير)


ويُعد محمد صلاح أبرز المرشحين لنيل اللقب، بعدما واصل تألقه مع ليفربول في موسم استثنائي، فيما يسعى كل من حكيمي وأوسيمين لتكرار إنجازات اللاعبين المغاربة والنيجيريين الذين توّجوا بالجائزة سابقًا.

ومن المنتظر أن يُعلن “الكاف” عن الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025 خلال الحفل السنوي المقرر إقامته في ديسمبر المقبل، وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة من سيحمل تاج القارة هذا العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الاتحاد الافريقي لكرة القدم الاتحاد الأفر المصري محمد صلاح المرشحين لجائزة أفضل لاعب النجم المصري محمد صلاح

مواد متعلقة

أحمد الشناوي بين المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا لعام 2025

إمام عاشور ورباعي بيراميدز في صراع على جائزة أفضل لاعب بأفريقيا

تقرير إنجليزي يكشف موقف ليفربول من بيع محمد صلاح في يناير

حسام حسن ويورتشيتش ينافسان على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا 2025

الأكثر قراءة

وكيل التعليم بالجيزة يستبعد مدير مدرسة خلال جولة مفاجئة في الهرم والعمرانية

تقرير خطير يتنبأ بكارثة تصدم أديس أبابا، ظهور صدع هائل في إثيوبيا خلال أيام

رفضت الارتباط به فعاقبها بالـ AI، ضبط طالب بالدقهلية استخدم الذكاء الاصطناعي للانتقام من فتاة

شخصيات يهودية بارزة حول العالم تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

وزير خارجية المجر يعلن مفاجأة بشأن تأجيل القمة الروسية الأمريكية

السيسي يؤكد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وبدء عملية إعادة إعمار غزة

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة القارعة ومعنى اسمها

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية

سعر الجنيه الذهب يواصل التراجع بمنتصف تعاملات اليوم

آخر تطورات سعر جرام الذهب في مصر، وعيار 21 يصل لهذا المستوى

تعرف على سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة القارعة ومعنى اسمها

في ذكرى مولده، أشهر مؤلفات إبراهيم الدسوقي وأشهر ألقابه

لماذا نهى النبي عن كثرة الضحك وهل لها علاقة بموت القلب؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية