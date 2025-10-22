محمد صلاح أبرزهم، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2025

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2025، والتي شهدت حضورًا لافتًا لأسماء بارزة من مختلف الدوريات العالمية، يتقدمهم النجم المصري محمد صلاح قائد ليفربول الإنجليزي.

المرشحين لجائزة أفضل لاعب في افريقيا

وضمت القائمة عشرة لاعبين يتنافسون على الجائزة الأغلى في القارة السمراء، وجاء في مقدمتهم:

محمد صلاح (مصر – ليفربول)

فيكتور أوسيمين (نيجيريا – جالطة سراي)

أشرف حكيمي (المغرب – باريس سان جيرمان)

دينيس بوانجا (الجابون – لوس أنجلوس إف سي)

فرانك أنجويزا (الكاميرون – نابولي)

فيستون مايويلي (الكونغو الديمقراطية – يونج بويز)

عثمان لملوي (المغرب – الجيش الملكي)

سيرهو جيراسي (غينيا – بوروسيا دورتموند)

إليمان ندياي (السنغال – إيفرتون)

بابي مطر سار (السنغال – توتنهام هوتسبير)



ويُعد محمد صلاح أبرز المرشحين لنيل اللقب، بعدما واصل تألقه مع ليفربول في موسم استثنائي، فيما يسعى كل من حكيمي وأوسيمين لتكرار إنجازات اللاعبين المغاربة والنيجيريين الذين توّجوا بالجائزة سابقًا.

ومن المنتظر أن يُعلن “الكاف” عن الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025 خلال الحفل السنوي المقرر إقامته في ديسمبر المقبل، وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة من سيحمل تاج القارة هذا العام.

