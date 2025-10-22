الأربعاء 22 أكتوبر 2025
هالاند يتخطى محمد صلاح في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا التاريخيين

هالاند، فيتو
هالاند، فيتو

خسر فياريال ضد مانشستر سيتي بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة لمرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا، على ملعب لاسيراميكا في إسبانيا.

سجل هدفي السيتي، هالاند في الدقيقة 17 وبرناردو سيلفا في الدقيقة 40.

وبذلك يرفع هالاند رصيده إلى 53 هدفا في تاريخ مشاركاته في دوري أبطال أوروبا متفوقا بهدف واحد فقط على محمد صلاح نجم ليفربول صاحب ال52 هدفا.

ولدى صلاح فرصة لتخطي هالاند مجددا عندما يخوض مباراة مع ليفربول أمام فرانكفورت، غدا الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

عمر مرموش بديلا في مباراة فياريال ضد مانشستر سيتي 

ويتواجد الدولي المصري عمر مرموش الدولي المصري على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام فياريال في دوري أبطال أوروبا، بعد عودته من الإصابة مؤخرا.

تشكيل مانشستر سيتي أمام فياريال 

حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز- جون ستونز- روبن دياز- يوشكو جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس- ريكو لويس- برناردو سيلفا- سافينيو- جيريمي دوكو.

خط الهجوم: إرلينج هالاند.

ويجلس على مقاعد البدلاء: ترافورد- بيتينيلي- تيجاني ريندرز- ناثان آكي- عمر مرموش- ماتيو كوفاسيتش- ريان شرقي- ريان آيت نوري- نيكو أورايلي- فيل فودين- أوسكار بوب.

 

الجريدة الرسمية