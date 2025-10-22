تقرير إنجليزي يكشف موقف ليفربول من بيع محمد صلاح في يناير

كشفت تقارير صحفية إنجليزية حقيقة مفاوضات ليفربول لبيع النجم المصري محمد صلاح في يناير المقبل.

حقيقة بيع محمد صلاح

ذكر موقع "فوتبول إنسايدر" البريطاني أنه تواصل مع مسؤولين في نادي ليفربول للاستفسار عن إمكانية بيع النجم المصري محمد صلاح خلال سوق الانتقالات الشتوية مطلع عام 2026.

وأوضحت مصادر داخل النادي أن ليفربول لا ينوي الاستغناء عن صلاح لا في الشتاء المقبل ولا في صيف 2026، مؤكدة تمسك الإدارة بالنجم المصري رغم تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

ويستضيف ملعب دوتش بانك بارك مباراة ليفربول وآينتراخت فرانكفورت، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

ويسعى ليفربول إلى مصالحة جماهيره بعدما تعرض للهزيمة في 4 مباريات متتالية، أمام كل من كريستال بالاس، جالطة سراي، تشيلسي ومانشستر يونايتد.

موعد مباراة ليفربول أمام آينتراخت فرانكفورت

تنطلق مباراة ليفربول ضد آينتراخت فرانكفورت اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وآينتراخت فرانكفورت

تُذاع مباراة ليفربول وآينتراخت فرانكفورت اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN SPORTS 2.

ويمتلك ليفربول 3 نقاط بعدما فاز في الجولة الأولى على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3/2، وخسر في الثانية أمام جالطة سراي بهدف دون رد.

كما يمتلك آينتراخت فرانكفورت 3 نقاط كذلك، حيث فاز في الجولة الأولى على جالطة سراي بخمسة أهداف مقابل هدف، وخسر بالنتيجة نفسها أمام أتلتيكو مدريد.

