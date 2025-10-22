الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تقرير إنجليزي يكشف موقف ليفربول من بيع محمد صلاح في يناير

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

كشفت تقارير صحفية إنجليزية حقيقة مفاوضات ليفربول لبيع النجم المصري محمد صلاح في يناير المقبل.

حقيقة بيع محمد صلاح 

ذكر موقع "فوتبول إنسايدر" البريطاني أنه تواصل مع مسؤولين في نادي ليفربول للاستفسار عن إمكانية بيع النجم المصري محمد صلاح خلال سوق الانتقالات الشتوية مطلع عام 2026.

وأوضحت مصادر داخل النادي أن ليفربول لا ينوي الاستغناء عن صلاح لا في الشتاء المقبل ولا في صيف 2026، مؤكدة تمسك الإدارة بالنجم المصري رغم تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

ويستضيف ملعب دوتش بانك بارك مباراة ليفربول وآينتراخت فرانكفورت، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا. 

ويسعى ليفربول إلى مصالحة جماهيره بعدما تعرض للهزيمة في 4 مباريات متتالية، أمام كل من كريستال بالاس، جالطة سراي، تشيلسي ومانشستر يونايتد.

موعد مباراة ليفربول أمام آينتراخت فرانكفورت 

تنطلق مباراة ليفربول ضد آينتراخت فرانكفورت اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وآينتراخت فرانكفورت 

تُذاع مباراة ليفربول وآينتراخت فرانكفورت اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN SPORTS 2.

ويمتلك ليفربول 3 نقاط بعدما فاز في الجولة الأولى على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3/2، وخسر في الثانية أمام جالطة سراي بهدف دون رد.

كما يمتلك آينتراخت فرانكفورت 3 نقاط كذلك، حيث فاز في الجولة الأولى على جالطة سراي بخمسة أهداف مقابل هدف، وخسر بالنتيجة نفسها أمام أتلتيكو مدريد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإنتقالات الشتوية beIN SPORTS النجم المصري محمد صلاح المصري محمد صلاح دوري ابطال اوروبا مباراة ليفربول وآينتراخت فرانكفورت ليفربول وآينتراخت فرانكفورت

مواد متعلقة

لأول مرة، استدعاء نجل كريستيانو رونالدو لمنتخب البرتغال

اعتقالات بين جماهير نابولي قبل مواجهة آيندهوفن الهولندي بدوري أبطال أوروبا

تحرك رسمي من ريال مدريد لرفض إقامة مباراة برشلونة في ميامي

إنتر ميلان يفتقد جهود توران في دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

تقرير خطير يتنبأ بكارثة تصدم أديس أبابا، ظهور صدع هائل في إثيوبيا خلال أيام

رفضت الارتباط به فعاقبها بالـ AI، ضبط طالب بالدقهلية استخدم الذكاء الاصطناعي للانتقام من فتاة

وزير خارجية المجر يعلن مفاجأة بشأن تأجيل القمة الروسية الأمريكية

هيثم الحريرى: قرار استبعادي من انتخابات النواب لم يستند إلى أسباب قانونية سليمة

نائب ترامب: أتطلع للعمل مع نتنياهو على خطة غزة للسلام وإعادة إعمار القطاع

جدول أعمال أول قمة مصرية أوروبية ببروكسل

آخر تطورات سعر جرام الذهب في مصر، وعيار 21 يصل لهذا المستوى

حسام حسن ويورتشيتش ينافسان على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا 2025

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر جرام الذهب في مصر، وعيار 21 يصل لهذا المستوى

تعرف على سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

لحظة بلحظة، سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا نهى النبي عن كثرة الضحك وهل لها علاقة بموت القلب؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية القلم في المنام وعلاقته بكثرة الحاسدين والحاقدين حوله

وردت في السنة النبوية، أذكار وأدعية الاستيقاظ من النوم

المزيد
الجريدة الرسمية