الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يفاجئ وحدة جديلة: إعادة توزيع القوى البشرية بما يلائم حجم العمل

جولة وكيل وزارة الصحة
جولة وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فيتو

أجرى الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، زيارة مفاجئة إلى وحدة جديلة الصحية، وذلك ضمن خطة المتابعة الميدانية لوحدات الرعاية الأساسية على مستوى المحافظة، بهدف التأكد من انتظام العمل وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وكيل وزارة الصحة بالدقهلية في زيارة مفاجئة لوحدة جديلة الصحية

وخلال الجولة، تابع وكيل الوزارة سير العمل داخل الوحدة، وانضباط الفريق الطبي والإداري في أداء مهامهم، وحرصهم على تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين، كما تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، وعيادة الأسنان، والمعمل، والصيدلية، وتنظيم الأسرة، واطلع على سجلات الخدمة ومستوى توافر الأدوية والمستلزمات.

 

إعادة توزيع القوى البشرية بما يتناسب مع حجم العمل

وخلال الزيارة، وجه وكيل الوزارة مديرة الإدارة الصحية ومديرة الوحدة بعدد من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمة، تضمنت مراجعة تجهيزات الوحدة وتدوير الموارد المتاحة بما يخدم احتياجات العمل داخل الوحدات الأخرى، فضلًا عن إعادة توزيع القوى البشرية بما يتناسب مع حجم العمل واحتياجات الخدمة الصحية.

رفع كفاءة التدريب للعاملين بالوحدة

كما شدد الدكتور الجزار على أهمية رفع كفاءة التدريب للعاملين بالوحدة، خاصة في مهارات التعامل مع حالات الطوارئ، إلى جانب تحديث حركة الملفات الطبية لضمان دقة البيانات وسهولة حصول المواطنين على الخدمات ضمن المبادرات الرئاسية وبرامج الرعاية الأولية.

واختتم وكيل الوزارة زيارته بالتأكيد على استمرار المرور الميداني المفاجئ على الوحدات والمراكز الصحية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الصحة بضرورة تقديم خدمة صحية آمنة ولائقة بالمواطن المصري.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتحت إشراف معالي اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بمتابعة سير العمل ورفع كفاءة الأداء داخل جميع المنشآت الصحية بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخدمات الطبيه المقدمة للمواطنين الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اللواء طارق مرزوق الدكتور حموده الجزار

مواد متعلقة

أسبوع إجازة لأسرة مسلسل "ابن مين فيهم" بطولة ليلى علوي

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

الائتلاف المصري: تأخر في فتح بعض اللجان والتزام تام بالإجراءات التنظيمية

أسرة فيلم "ابن مين فيهم" تحصل على إجازة يومين لهذا السبب

الأكثر قراءة

مقتل عصفور درويش "خط العسيرات" في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

إحالة التيك توكر أم مكة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وغسل الأموال للمحكمة الاقتصادية

شهامة سائق أنقذت فتاة من لص اختطف هاتفها، والنشطاء: موقف رجولة وجدعنة (فيديو)

رفضت الارتباط به فعاقبها بالـ AI، ضبط طالب بالدقهلية استخدم الذكاء الاصطناعي للانتقام من فتاة

زيزو أساسيا، توروب يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

تقرير خطير يتنبأ بكارثة تصدم أديس أبابا، ظهور صدع هائل في إثيوبيا خلال أيام

إجراءات دعم جديدة قريبًا، مدبولي يكشف مفاجآت للفئات الأكثر احتياجًا بعد زيادة البنزين

وزير خارجية المجر يعلن مفاجأة بشأن تأجيل القمة الروسية الأمريكية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية

سعر الجنيه الذهب يواصل التراجع بمنتصف تعاملات اليوم

آخر تطورات سعر جرام الذهب في مصر، وعيار 21 يصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجبل في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سارة

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة القارعة ومعنى اسمها

في ذكرى مولده، أشهر مؤلفات إبراهيم الدسوقي وأشهر ألقابه

المزيد
الجريدة الرسمية