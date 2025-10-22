وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يفاجئ وحدة جديلة: إعادة توزيع القوى البشرية بما يلائم حجم العمل

أجرى الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، زيارة مفاجئة إلى وحدة جديلة الصحية، وذلك ضمن خطة المتابعة الميدانية لوحدات الرعاية الأساسية على مستوى المحافظة، بهدف التأكد من انتظام العمل وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وكيل وزارة الصحة بالدقهلية في زيارة مفاجئة لوحدة جديلة الصحية

وخلال الجولة، تابع وكيل الوزارة سير العمل داخل الوحدة، وانضباط الفريق الطبي والإداري في أداء مهامهم، وحرصهم على تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين، كما تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، وعيادة الأسنان، والمعمل، والصيدلية، وتنظيم الأسرة، واطلع على سجلات الخدمة ومستوى توافر الأدوية والمستلزمات.

إعادة توزيع القوى البشرية بما يتناسب مع حجم العمل

وخلال الزيارة، وجه وكيل الوزارة مديرة الإدارة الصحية ومديرة الوحدة بعدد من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمة، تضمنت مراجعة تجهيزات الوحدة وتدوير الموارد المتاحة بما يخدم احتياجات العمل داخل الوحدات الأخرى، فضلًا عن إعادة توزيع القوى البشرية بما يتناسب مع حجم العمل واحتياجات الخدمة الصحية.

رفع كفاءة التدريب للعاملين بالوحدة

كما شدد الدكتور الجزار على أهمية رفع كفاءة التدريب للعاملين بالوحدة، خاصة في مهارات التعامل مع حالات الطوارئ، إلى جانب تحديث حركة الملفات الطبية لضمان دقة البيانات وسهولة حصول المواطنين على الخدمات ضمن المبادرات الرئاسية وبرامج الرعاية الأولية.

واختتم وكيل الوزارة زيارته بالتأكيد على استمرار المرور الميداني المفاجئ على الوحدات والمراكز الصحية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الصحة بضرورة تقديم خدمة صحية آمنة ولائقة بالمواطن المصري.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتحت إشراف معالي اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بمتابعة سير العمل ورفع كفاءة الأداء داخل جميع المنشآت الصحية بالمحافظة.

