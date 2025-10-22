لقي شخص في العقد الثالث من عمره مصرعه إثر انقلاب موتوسيكل على طريق ميت عنتر شرنقاش على البحر بمركز كلها في محافظة الدقهلية.

مصرع شخص في انقلاب موتوسيكل على طريق ميت عنتر شرنقاش بالدقهلية

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثمان شاب في العقد الثالث من عمره؛ إثر انقلاب موتوسيكل على طريق ميت عنتر شرنقاش علي البحر في طلخا.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف. وبالفحص تبين مصرع شخص في انقلاب موتوسيكل على البحر بطلها طريق ميت عنتر شرنقاش.



تم نقل جثمان الشاب مجهول الهوية ولكنه ذكر، ويبلغ من العمر 30 سنة، تم التحرك بالجثة بعد معاينة الشرطة، ونقلها لمشرحة المستشفى الدولى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

