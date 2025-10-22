مصرع شخص في انقلاب موتوسيكل على طريق ميت عنتر شرنقاش بالدقهلية 

الأربعاء 22 أكتوبر 2025
لقي شخص في العقد الثالث من عمره مصرعه إثر انقلاب موتوسيكل على طريق ميت عنتر شرنقاش على البحر بمركز كلها في محافظة الدقهلية.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثمان شاب في العقد الثالث من عمره؛ إثر انقلاب موتوسيكل على طريق ميت عنتر شرنقاش علي البحر في طلخا.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف. وبالفحص تبين مصرع شخص في انقلاب موتوسيكل على البحر بطلها طريق ميت عنتر شرنقاش.


تم نقل جثمان الشاب مجهول الهوية ولكنه ذكر، ويبلغ من العمر 30 سنة، تم التحرك بالجثة بعد معاينة الشرطة، ونقلها لمشرحة المستشفى الدولى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

