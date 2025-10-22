الأربعاء 22 أكتوبر 2025
إصابة طالبتين سقطا من أعلى سلم مدرسة في أجا بالدقهلية

أصيبت طالبتان إثر سقوطهما من أعلى سلم مدرسة أجا الإعدادية بنات بمحافظة الدقهلية.

حيث تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من شرطة النجدة بالحادث، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وجار الوقوف على ملابسات الواقعة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل الطالبات لمستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج اللازم. 

وكشف مصدر طبي بمستشفى أجا، أنه جرى استقبال كل من:
1/ منى محمد جمال 12 سنة اجا ومثابة باشتباه كسر بالساق اليمني.
2/ رودينا احمد أبو يوسف 12 سنة أجا ومثابة باشتباه كسر بالساق اليمني.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

