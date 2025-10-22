الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يحذر سائقي التاكسي من عدم معايرة العداد طبقًا للبنديرة الجديدة

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

حذر اللواء طارق مرزوق محافظة الدقهلية، جميع أصحاب سيارات الأجرة (التاكسي) داخل نطاق المحافظة من التقاعس عن إعادة معايرة العداد طبقًا للبنديرة الجديدة المعتمدة رسميًا.

وأمهل المحافظ السائقين حتى يوم الجمعة القادم كآخر موعد للمعايرة، وبعد هذا التاريخ سيتم تنفيذ حملات مرورية مكثفة بالتنسيق بين الإدارة العامة للمرور والمحافظة على مدار الساعة لضبط السيارات المخالفة.

وقال المحافظ إنه على جميع أصحاب سيارات التاكسي تركيب الملصق الرسمي للتسعيرة الجديدة داخل السيارة بشكل واضح للمواطن ( 12 جنيهًا عند فتح العداد - 3 جنيهات لكل كيلومتر).

وشدد مرزوق على أنه بدءًا من يوم السبت المقبل، فإن أي تاكسي لا يلتزم بالمعايرة أو بالملصق الرسمي سيتم اتخاذ إجراء فوري ضده يشمل: الغرامة، وسحب الرخصة، وإيقاف السيارة عن العمل، ولن يُسمح بتسيير أي سيارة مخالفة تحت أي ظرف.

 وأهابت المحافظة بالمواطنين، الإبلاغ فورًا عن أي تاكسي مخالف للتسعيرة أو بدون ملصق رسمي، عبر غرفة عمليات المحافظة (مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة) من خلال إرسال صورة الملصق أو رقم السيارة المخالفة على الأرقام التالية:
0502316644 – 0502314880 – 0502327792 (من الهاتف الأرضي أو المحمول) أو على رقم 114 من الهاتف الأرضي.

وحذرت السائقين من أنه لن يُسمح بأي تلاعب أو استغلال للمواطنين، ومن يخالف التعليمات سيتعرض للعقوبة دون إنذار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة العامة للمرور السيارات المخالفة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة سائقى التاكسي غرفة عمليات المحافظة مركز الشبكة الوطنية للطوارئ محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

تفاصيل صادمة في واقعة تسهيل الأعمال المنافية للآداب عبر تطبيق هاتفي للمساج

المؤتمر السنوي لمركز الكبد بدماص يناقش جديد مناظير الجهاز الهضمي وأورام البنكرياس

الزعتر البري، يقوي المناعة وقت الخريف

الأكثر قراءة

مقتل عصفور درويش "خط العسيرات" في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

إحالة التيك توكر أم مكة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وغسل الأموال للمحكمة الاقتصادية

شهامة سائق أنقذت فتاة من لص اختطف هاتفها، والنشطاء: موقف رجولة وجدعنة (فيديو)

رفضت الارتباط به فعاقبها بالـ AI، ضبط طالب بالدقهلية استخدم الذكاء الاصطناعي للانتقام من فتاة

زيزو أساسيا، توروب يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

تقرير خطير يتنبأ بكارثة تصدم أديس أبابا، ظهور صدع هائل في إثيوبيا خلال أيام

إجراءات دعم جديدة قريبًا، مدبولي يكشف مفاجآت للفئات الأكثر احتياجًا بعد زيادة البنزين

وزير خارجية المجر يعلن مفاجأة بشأن تأجيل القمة الروسية الأمريكية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية

سعر الجنيه الذهب يواصل التراجع بمنتصف تعاملات اليوم

آخر تطورات سعر جرام الذهب في مصر، وعيار 21 يصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجبل في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سارة

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة القارعة ومعنى اسمها

في ذكرى مولده، أشهر مؤلفات إبراهيم الدسوقي وأشهر ألقابه

المزيد
الجريدة الرسمية