محافظ الدقهلية يحذر سائقي التاكسي من عدم معايرة العداد طبقًا للبنديرة الجديدة

حذر اللواء طارق مرزوق محافظة الدقهلية، جميع أصحاب سيارات الأجرة (التاكسي) داخل نطاق المحافظة من التقاعس عن إعادة معايرة العداد طبقًا للبنديرة الجديدة المعتمدة رسميًا.

وأمهل المحافظ السائقين حتى يوم الجمعة القادم كآخر موعد للمعايرة، وبعد هذا التاريخ سيتم تنفيذ حملات مرورية مكثفة بالتنسيق بين الإدارة العامة للمرور والمحافظة على مدار الساعة لضبط السيارات المخالفة.

وقال المحافظ إنه على جميع أصحاب سيارات التاكسي تركيب الملصق الرسمي للتسعيرة الجديدة داخل السيارة بشكل واضح للمواطن ( 12 جنيهًا عند فتح العداد - 3 جنيهات لكل كيلومتر).

وشدد مرزوق على أنه بدءًا من يوم السبت المقبل، فإن أي تاكسي لا يلتزم بالمعايرة أو بالملصق الرسمي سيتم اتخاذ إجراء فوري ضده يشمل: الغرامة، وسحب الرخصة، وإيقاف السيارة عن العمل، ولن يُسمح بتسيير أي سيارة مخالفة تحت أي ظرف.

وأهابت المحافظة بالمواطنين، الإبلاغ فورًا عن أي تاكسي مخالف للتسعيرة أو بدون ملصق رسمي، عبر غرفة عمليات المحافظة (مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة) من خلال إرسال صورة الملصق أو رقم السيارة المخالفة على الأرقام التالية:

0502316644 – 0502314880 – 0502327792 (من الهاتف الأرضي أو المحمول) أو على رقم 114 من الهاتف الأرضي.

وحذرت السائقين من أنه لن يُسمح بأي تلاعب أو استغلال للمواطنين، ومن يخالف التعليمات سيتعرض للعقوبة دون إنذار.

