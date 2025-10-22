المؤتمر السنوي لمركز الكبد بدماص يناقش جديد مناظير الجهاز الهضمي وأورام البنكرياس

ينظم مركز الكبد والجهاز الهضمي في دماص بميت غمر فى محافظة الدقهلية التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة غدا الخميس مؤتمره السنوي الثالث بقاعة المؤتمرات بنادي جزيرة الورد بمدينة المنصورة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والدكتورة مها ابراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

غدا الخميس مؤتمره السنوي الثالث بقاعة المؤتمرات بنادى جزيرة الورد



يعقد المؤتمر برئاسة الدكتور عبد الغني عاطف مدير المركز، حيث سيتم مناقشة أحدث التطورات فى علم الكبد والجهاز الهضمى ومناظير الجهاز الهضمى وأورام البنكرياس وبحضور لفيف من قيادات الصحة بالدقهلية بقيادة والدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة والدكتور على توفيق نقيب أطباء الدقهلية ونخبة من أساتذة الجامعات المصرية.

أحدث التطورات فى علم الكبد والجهاز الهضمى والمناظير

وقال الدكتور عبد الغنى عاطف أن المؤتمر سيناقش أحدث التطورات فى علم الكبد والجهاز الهضمي ومناظير الجهاز الهضمى وأورام البنكرياس وسيشارك فيه عدد من الأطباء من جامعات المنصورة والأزهر والزقازيق وطنطا والمنوفية وعين شمس.

وأضاف أن فعاليات المؤتمر ستبدأ غدا الخميس من الساعة 10 صباحا حتى 4 عصرا يسبقها ورشة عمل من الساعة 8 صباحا يشارك فيها 20 من الأطباء.



وأشار إلى أن ورشة العمل ستكون عن حركية الجهاز الهضمى وكيفية استخدامها فى تشخيص الأمراض المختلفة الخاصة بارتجاع المرئ وأمراض المعدة والمريء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.