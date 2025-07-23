ضبط مرتكبي واقعة سرقة هاتفي محمول من أجنبي بدار السلام

ألقى رجال الشرطة بمديرية أمن القاهرة، القبض على مرتكبى واقعة سرقة هاتفين محمول من أجنبي بدار السلام.



تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"؛ بأنه حال استقلاله سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى بدائرة القسم فوجئ بقيام قائد دراجة نارية بسرقة 2 هاتف محمول بأسلوب "الخطف" والفرار رفقة آخران كانا بإنتظاره بالجهة المقابلة من الطريق.



وبإجراء التحريات، تمكن رجال الشرطة تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه أضافوا بقيامهم ببيع الهاتفين لعميلهم سيئ النية (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الفيوم)، وتم ضبطه وبحوزته الهاتفين.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



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