ابنة شهيد تجسد بطولات والدها في عرض مسرحي بجامعة حلوان

في مشهد وطني وإنساني مؤثر، تستعد جامعة حلوان لتقديم العرض المسرحي "شمس الشهيد" يوم الخميس 25 سبتمبر الجاري في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا على مسرح مجمع الفنون والثقافة بالجامعة، وذلك ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الثامنة والثمانون احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، التي تنظمها قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالجامعات المصرية بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب وإدارة التربية العسكرية بالجامعة.

ويُعد العرض استثنائيًا هذا العام بمشاركة ابنة الشهيد البطل العقيد محمد صلاح الدين رياض للمرة الأولى على خشبة المسرح، حيث تجسد جانبًا من بطولة وتضحيات والدها الذي استشهد بسيناء يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020. لتتحول قصة الاستشهاد من ذكرى تُروى إلى لحظة حية تجسدها ابنته أمام الجمهور.

المسرحية من تأليف مصطفى السيد، وإخراج محمود عبدالحميد، وتصميم إضاءة بيشوي مجدي، بمشاركة مساعدي الإخراج رنيم عصام وحسن عبدالحكيم.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن مشاركة ابنة الشهيد في هذا العمل الفني الوطني تُجسد أسمى معاني التضحية والفداء، لافتًا إلى أن تضحيات الأبطال باقية في وجدان الوطن وأبنائه. وأضاف أن العرض يأتي متزامنًا مع احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تلك الملحمة التاريخية التي جسدت وحدة الجيش والشعب، وأثبتت أن مصر قادرة دائمًا على صنع النصر.

كما صرح العقيد عماد جمدي مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة بأن المسرحية تحمل رسالة توعوية مهمة للأجيال الجديدة، وتؤكد أن "الشهيد لا يموت، بل يترك فينا شمسًا لا تنطفئ". وأضاف أن تقديم العرض في هذه الفترة يأتي تخليدًا لذكرى انتصارات أكتوبر العظيمة، التي ستظل رمزًا للفخر الوطني ولعزيمة المصريين في الدفاع عن أرضهم وكرامتهم.

ويأتي هذا العرض ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها جامعة حلوان إحياءً لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، حيث تحرص الجامعة من خلال ندواتها التثقيفية وأنشطتها الفنية والثقافية على ترسيخ روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، وتخليد بطولات أبناء مصر الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، ليبقى نصر أكتوبر رمزًا خالدًا للإرادة والصمود، وشاهدًا على قدرة المصريين على تحقيق المستحيل، على مر العصور فالجمهورية الجديدة والقيادة الحكيمة هي امتداد لروح أكتوبر، حيث تستمد قوتها من بطولات الماضي لبناء مستقبل يليق بمصر وأبنائها، فكما انتصر جيل أكتوبر بالإرادة والعزيمة، تواصل الدولة المصرية اليوم مسيرة البناء والتنمية بروح النصر نفسها، لتظل مصر وطنًا عزيزًا قادرًا على مواجهة التحديات وصناعة الغد الأفضل.

