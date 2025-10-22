الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الوجه الآخر لكرة القدم، من اللعب بجوار رونالدو إلى عامل بناء

كشفت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية عن قصة مؤثرة، بطلها اللاعب السويسري سيندريم كامراج، الذي كان يُعتبر أحد المواهب الصاعدة في صفوف يوفنتوس قبل سنوات قليلة.

من اللعب بجوار رونالدو إلى عامل بناء 

ففي عام 2018، كان كامراج يتدرّب جنبًا إلى جنب مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد انضمامه إلى الفريق الإيطالي قادمًا من أكاديمية جراسهوبرز السويسري، وسط توقعات بمستقبل كبير له في عالم كرة القدم.

لكن مسيرة اللاعب لم تسر كما كان يأمل. فبعد سلسلة من الإصابات وتراجع الفرص في الفرق الأولى، غادر عالم الاحتراف مبكرًا، ليعمل اليوم عامل بناء في مدينة بازل السويسرية وهو في عمر الـ 26 عامًا فقط.

كامراج، المولود عام 1999، مثّل منتخب سويسرا للشباب في فئاته السنية المختلفة، وشارك سابقًا مع يوفنتوس تحت 19 عامًا في دوري أبطال أوروبا للشباب، إلا أن مشواره الاحترافي لم يكتمل.

قصته تُظهر الوجه الآخر لكرة القدم، حيث لا تنتهي كل المسيرات في الأضواء، بل تذكّر بأن الطريق إلى القمة مليء بالتقلبات والأقدار غير المتوقعة.

