لأول مرة، استدعاء نجل كريستيانو رونالدو لمنتخب البرتغال

تقرر استدعاء نجل كريستيانو رونالدو لمنتخب البرتغال لكرة القدم تحت 16 عامًا للمرة الأولى.

استدعاء نجل رونالدو لمنتخب البرتغال

وتم ضم كريستيانو رونالدو جونيور (15 عامًا)، الذي يلعب في نادي النصر السعودي في قائمة تضم 22 لاعبًا استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الاتحادات التي تقام في تركيا.



وتتضمن بطولة الشباب مباريات ضد فرق من تركيا وويلز وإنجلترا، وذلك بين 30 أكتوبر و4 نوفمبر.

ويأتي اختياره بعدما تم استدعاؤه للمنتخب البرتغالي تحت 15 عامًا في مايو الماضي، ويستمر تطوره في تعزيز احتمال مشاركته الملعب مع والده في المستقبل.

وقضى كريستيانو رونالدو جونيور أيضًا وقتًا في فرق الناشئين في يوفنتوس ومانشستر يونايتد، حيث لعب والده لكلا الناديين قبل الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين في ديسمبر 2022.

