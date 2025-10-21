ليفربول يتقهقر، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام الجولة الثامنة
ترتيب الدوري الإنجليزي، واصل آرسنال تصدر قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام الجولة الثامنة فيما تراجع ليفربول إلى المركز الرابع.
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الثامنة
1- آرسنال 19 نقطة
2- مانشستر سيتي 16 نقطة
3- بورنموث 15 نقطة
4- ليفربول 15 نقطة
5- تشيلسي 14 نقطة
6- توتنهام هوتسبير 14 نقطة
7- سندرلاند 14 نقطة
8- كريستال بالاس 13 نقطة
9- مانشستر يونايتد 13 نقطة
10- برايتون 12 نقطة
11- أستون فيلا 12 نقطة
12- إيفرتون 11 نقطة
13- برينتفورد 10 نقاط
14- نيوكاسل يونايتد 9 نقاط
15- فولهام 8 نقاط
16- ليدز يونايتد 8 نقاط
17- بيرنلي 7 نقاط
18- نوتنجهام فوريست 5 نقاط
19- وست هام 4 نقاط
20- وولفرهامبتون نقطتان
جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي
