إنتر ميلان يفتقد جهود توران في دوري أبطال أوروبا

 يفتقد إنتر ميلان جهود مهاجمه الفرنسي ماركوس تورام خلال مواجهتي الفريق القادمتين أمام يونيون سانت جيلواز البلجيكي مساء اليوم في دوري أبطال أوروبا، وأمام نابولي في قمة الدوري الإيطالي، بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

غياب تورام عن إنتر ميلان 

ويواصل تورام برنامجه العلاجي تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي، على أمل عودته للمشاركة بعد فترة التوقف الدولي المقبلة.

ويُعد غياب تورام ضربة مؤثرة لكتيبة المدرب كييفو، إذ يُعتبر أحد أبرز عناصر الخط الهجومي هذا الموسم، وشكل شراكة قوية مع القائد لاوتارو مارتينيز في هجوم النيراتزوري.

