سلوت يعلن غياب نجم ليفربول عن مواجهة فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، غياب أحد لاعبيه عن مواجهة آينتراخت فرانكفورت الألمانية التي تجمعهما غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا غدًا الأربعاء، الموافق 22 من شهر أكتوبر الجاري.

ولمدة 4 مباريات متتالية، لا يعرف ليفربول طعم الفوز أو حتى التعادل إذ خسرهم جميعًا في جميع المسابقات، 3 منهم في الدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد، وواحدة في دوري أبطال أوروبا أمام جالطة سراي التركي.

وأصيب ريان جرافنبيرخ، في مباراة الفريق أمام مانشستر يونايتد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، في الكاحل، ليغيب عن مواجهة فرانكفورت غدًا.

وقال سلوت، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه: "كنت مضطرًا في عدم اصطحاب جرافنبيرخ لمباراة فرانكفورت بسبب إصابته ف مباراة مانشستر يونايتد الماضية، لذلك فضلت استبعاده".

وأضاف: "غيابه سيؤثر علينا بالطبع ويكون دائمًا فرصة للآخرين، رأينا في مباراة كريستال بالاس بالدرع الخيرية وأمام بورنموث ماذا حدث لنا في غيابه، هو يحمي الرباعي الخلفي، لكن في نفس الوقت ينبغي أن أختار لاعبًا جديدًا آخر في تشكيل الغد".

وأردف: "ريان لن يكون متاحًا لمباراة فرانكفورت، ونأمل أن يكون متاحًا في نهاية الأسبوع، يعاني إصابة في الكاحل، علينا أن ننتظر ونرى، ونمنحه بعض الوقت ونرى أين سيكون عندما نعود من مباراة فرانكفورت".

نجم مانشستر يونايتد يلمح إلى رحيل محمد صلاح عن ليفربول

فيما كشف واين روني نجم مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي السابق، عن احتمال رحيل الدولي المصري محمد صلاح من صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير القادم.

وقال روني في تصريحات لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية بعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، التي انتهت بخسارة الريدز 1-2 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز: إن “محمد صلاح خاض عددًا كبيرًا من المباريات خلال السنوات الماضية، وكان نجم الفريق الأول وتحمل ضغوطًا هائلة”.

وأضاف: أرى أن صلاح من بين أفضل خمسة إلى سبعة لاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي، لكن الإرهاق بدأ يظهر عليه بوضوح.. لن أتفاجأ إذا قرر الرحيل في يناير أو حتى خلال الصيف المقبل.. لقد استمتعت بمشاهدته طوال الفترة الماضية، إنه لاعب مذهل حقًّا، ولكن الضغط والإرهاق يثقلانه، وهذا أمر طبيعي يحدث مع كل اللاعبين.. أحيانًا لا تريد الاعتراف بذلك، لكن فجأة تدرك أن الوقت قد حان للرحيل.

وأشار روني إلى أن هناك عبئًا كبيرًا يقع على عاتق صلاح، بالإضافة إلى فيرجيل فان دايك، خاصة مع حاجة اللاعبين الجدد في ليفربول لبعض الوقت للتأقلم.

وأوضح: أعتقد أن هناك نوعًا من التراخي داخل الفريق؛ لأن الاعتماد أصبح كبيرًا جدًّا على صلاح وفان دايك وترينت ألكسندر أرنولد، وهذا استنزف طاقة لاعبي ليفربول كثيرًا، وغياب ترينت بعد انتقاله لريال مدريد أثّر بشكل واضح على الفريق.

