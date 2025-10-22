زيادة غرق أراضي طرح النهر، وشراقي يطالب بمراعاة المتضررين بعد مشروع ضبط النيل

غرق أراضي طرح النهر، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن زيادة غرق أراضي طرح النهر في بعض المناطق في المحافظات، التي يمر بها النيل، وخاصة محافظة المنوفية.

زيادة غرق أراضي طرح النهر

وأكد الدكتور عباس شراقي أن المزارعين في أراضي طرح النهر يستفيدون منها فى أغراض الزراعة أو السكن، وهم فى علاقة منظمة مع الجهات المسئولة منذ عشرات السنين، هناك من هو مخالف، ولكن معظمهم ليسوا خارجين عن القانون.

تطورات غرق أراضي طرح النهر، فيتو

وأشار إلى أن مراعاة الدولة للمستفيدين من أراضي طرح النهر من الأمور الجيدة، موضحًا أنه إذا كان الإخلاء فمن الضروري مساعدتهم لإيجاد بديل، حيث أنهم فقدوا زراعتهم، ومنهم من كان على وشك الحصاد.

وقال الدكتور عباس شراقي، عبر حسابه بالفيس بوك، عن تضرر قاطني أراضي طرح النهر من الفيضانات التي تسببت فيها سد النهضة: “رأفة بالمتضررين من استمرار ارتفاع منسوب نهر النيل: شهدت بعض المناطق فى المحافظات التى يمر بها النيل أو فروعه خاصة المنوفية والبحيرة غرق بعض أراضى طرح النهر (الأراضى الجانبية والتى تقع فى نطاق مجرى النهر أو داخل النيل مثل بعض الجزر ذات المستوى الأعلى قليلا من سطح الماء)”.

ازدياد غرق أراضي طرح النهر

وأكد أن غرق أراضي طرح النهر حدث “بدءًا من 19 سبتمبر الماضى وازداد بنهاية سبتمبر حتى اليوم 22 أكتوبر 2025، ومن أكثر المناطق التى تأثرت فى المنوفية حوالي 3 آلاف فدان (قياسًا بالأقمار الصناعية) أهمها في مناطق تتبع قرى دلهمو مركز أشمون، وكفر داود، وفى محافظة البحيرة مناطق تتبع كوم حمادة”.

وأوضح شراقي أن “المزارعين لأراضى طرح النهر يستفيدون منها فى أغراض الزراعة أو السكن، ويحدد العلاقة بينهم وبين وزارة الرى قانون 280 الصادر فى أول أغسطس 2018 المعدل لقانون 12 لسنة 1984، بشأن مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة للأغراض المختلفة منها الزراعة داخل وخارج كردون المدن بقيمة جنيه واحد للمتر سنويا (4200 جنيه للفدان)”.

وتابع شراقي: "ولإقامة العشش والطوف (هيكل طاف للحركة فوق الماء) جنيه واحد شهريًا إذا كان خارج كردون المدن، 3 جنيهات إذا كان فى الداخل، وكذلك لأغراض الصناعة أو التجارة بقيم مختلفة".

مساندة المتضررين من غرق أراضي طرح النهر

وعن علاقة المستفيدين من أراضي طرح النهر والجهات المسؤولة: “معظم هؤلاء فى علاقة منظمة مع الجهات المسئولة منذ عشرات السنين، هناك من هو مخالف، ولكن معظمهم ليسوا خارجين عن القانون، ولديهم مرافق مثل الكهرباء، ومسجد، وبعضهم قد استقر العيش بعد أن أمن الفيضانات منذ تشغيل السد العالى، وهم يعلمون جيدًا أن الأرض مجاورة للنيل ويمكن أن تُغمر بالمياه فى أى وقت ولكن غالبا لا يحدث”.

وقال الدكتور عباس شراقي عن مساندة المتضررين من غرق أراضي طرح النهر: "وحسنًا أن ترعى الدولة هؤلاء المواطنين، فإذا كان الإخلاء دائمًا فمساعدتهم لإيجاد بديل، حيث أنهم فقدوا زراعتهم، ومنهم من كان على وشك الحصاد، فهم مواطنون شرفاء عملوا وكافحوا وزرعوا فى بيئة صعبة بحثًا عن العمل الشريف والرزق الحلال. حفظ الله مصر وشعبها المكافح".

تفاصيل المشروع القومي لضبط النيل

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري كشفت عن تفاصيل "المشروع القومي لضبط النيل"، الذي يمثل نقلة نوعية في التعامل مع مجرى النهر.

وقال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، “إن هذا المشروع لا يقتصر فقط على استعادة قدرة النيل الاستيعابية لمواجهة الفيضانات وتأمين الاحتياجات المائية، ويعتمد بشكل مكثف على أدوات التكنولوجيا الحديثة، لإنهاء التعديات المزمنة وتوثيق حدود النهر بكفاءة غير مسبوقة”.

وأوضح هاني سويلم أهداف "المشروع القومي لضبط النيل"، حيث أكد أنه عبارة عن مبادرة وطنية هامة، تهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل، وضمان توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للمنتفعين، فضلًا عن تعزيز قدرة الدولة على مواجهة أي طوارئ والتعامل الفعّال مع حالات الفيضان.

ويعتمد المشروع على (التوثيق والمسح الرقمي، من خلال إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب النيل وفرعيه، إلى جانب رفع وحصر وتوثيق شامل لأراضي طرح النهر والأملاك العامة للنهر).

رصد التعديات وتطوير الكورنيش

كما يعتمد المشروع أيضًا على “رصد التعديات، بحصر جميع أشكال التعديات على المجرى المائي بدقة عالية، وباستخدام صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والتطبيقات الرقمية، مما يمكن مسؤولي الوزارة من تحديد مواقع التعديات بوضوح”.

ويهدف المشروع إلى تحدد بشكل دقيق لحدود “المنطقتين المحظورة والمقيدة” على جانبي النهر، وضمان التزام الأفراد والمستثمرين بكافة الاشتراطات الصادرة عن الوزارة فيما يخص الأعمال المنفذة على الجانبين وتنفيذ أعمال تطوير الكورنيش والمماشي طبقًا للنماذج المعتمدة من وزارة الري، مع ضمان عدم التأثير سلبًا على القطاع المائي للنهر.

