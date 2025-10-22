الري: تطهير 8 آلاف كم من المصارف الزراعية خلال الموسم الصيفي

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرًا من المهندس محمد عبد السميع رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف يستعرض حالة منظومة الصرف الزراعى، وأعمال وأنشطة هيئة الصرف.

وصرح الدكتور سويلم بأنه يتم سنويًا تطهير وصيانة شبكة الصرف الزراعي التي تمتد بأطوال تصل إلى ٢٢ ألف كيلومتر والتى يتم تطهير معظمها مرتين سنويًا، وتوسعة وتعميق المصارف المكشوفة بكميات حفر تصل إلى ١٠ مليون متر مكعب سنويًا.

وقد تم خلال العام المائي الحالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ تطهير مصارف زراعية بأطوال إجمالية تصل إلى حوالى ٨ ألاف كيلومتر حتى تاريخه، حيث أسهم تطهير المصارف في تمكينها من إستقبال وإمرار مياه الصرف الزراعى بدون أى عوائق، هذا وتتواصل أعمال تطهير المصارف الزراعية لضمان جاهزية المصارف في التعامل مع أي طوارئ أو ازدحامات مائية خلال موسم الأمطار الغزيرة والسيول .

كما تم خلال العام المائي الحالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ تجريف ١.٢٠ مليون متر مكعب، وتمهيد جسور مصارف زراعية بأطوال تصل إلى ٤٠٠ كيلومتر، وتطهير حوالى ٤٢٠ ألف غرفة من غرف شبكات الصرف المغطى، وتنفيذ أعمال غسيل لشبكات الصرف المغطى في زمام يتجاوز ١.٢٥ مليون فدان.

وفى مجال تنفيذ مشروعات الصرف المغطى فقد انتهت الوزارة خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ من إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ١١ ألف فدان من الزمام المستهدف المقدر بــ ٦٠ ألف فدان أخرى.

واستعرض التقرير موقف المرحلتين الثانية والثالثة من البرنامج القومى الثالث للصرف (٢٠١٣ – ٢٠٢٦).. حيث تم نهو إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ١٧٢ ألف فدان بالمرحلة الثانية، وزمام ١٩٦ ألف فدان بالمرحلة الثالثة، وجارى التنفيذ والطرح في زمام ١٥ ألف فدان أخرى.

كما استعرض التقرير موقف تنفيذ "البرنامج القومى الرابع للصرف" والذى يهدف لإحلال وتجديد وإنشاء شبكات صرف مغطى لزمام وقدره ١.٤٠ مليون فدان، حيث تم البدء فى الإعداد للمشروع بالتعاون مع شركاء التنمية، وتم إعداد دراسة جدوى اقتصادية للمشروع وجاري إعداد دراسة الجدوى البيئية والمجتمعية للمشروع والتى تم من خلالها عمل حوار مجتمعى مع المزارعين لتعريفهم بفائدة الصرف المغطى فى الحفاظ على التربة وزيادة الإنتاجية الزراعية.

وفى مجال تطوير وتأهيل مصانع مواسير البلاستيك التابعة لهيئة الصرف فقد تم التعاقد مع (٣) شركات دولية لإحلال وتجديد ٣ خطوط إنتاج لمصانع المواسير، وجاري حاليًا تنفيذ الأعمال المدنية المطلوبة لتأهيل مصانع اجا ودمنهور وطنطا وجاري صرف الدفعات المقدمة للشركات التي تم التعاقد معها.

كما تم تدريب (٦٩٠) متدرب من المهندسين والإداريين والفنيين من خلال (٣٣) دورة تدريبية وورشة عمل تضمنت موضوعات (تنفيذ وصيانة شبكات الصرف - GIS - نوعية المياه - إعداد التقارير الفنية - دورات متخصصة فى مجال الصرف).

ووجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل من كافة أجهزة هيئة الصرف بالمحافظات لتنفيذ أعمال تطهير وصيانة المصارف الزراعية المكشوفة، ومواصلة التنسيق مع مصلحة الرى ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص تشغيل المحطات القائمة على المصارف الزراعية استعدادًا لموسم الأمطار والسيول وضبط المناسيب أمام المحطات، بالإضافة لمواصلة أعمال تطهير وصيانة شبكات الصرف المغطى القائمة، وتنفيذ أعمال إحلال شبكات الصرف المغطى التى انتهى عمرها الافتراضي ضمن أعمال البرنامج القومى الثالث للصرف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.