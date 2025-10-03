ارتفاع منسوب النيل يهدد أراضي طرح النهر بعدة محافظات.. غرق 1134 فدانا بالمنوفية.. الأهالي يقيمون خياما أسفل الطريق الإقليمي بعد غرق منازلهم.. المراكب وسيلة تنقل والطشت للهو والاستمتاع (فيديو)

شهدت عدة محافظات مصرية حالة من القلق والترقب خلال الساعات الأخيرة بعد ارتفاع منسوب مياه نهر النيل بشكل ملحوظ، مما أدى إلى غمر مساحات واسعة من أراضي طرح النهر، ووصول المياه إلى بعض المنازل والأراضي الزراعية.

وأطلقت الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية تحذيرات عاجلة للمواطنين بضرورة توخي الحذر وإخلاء الأراضي والمساكن القريبة من مجرى النهر، في إطار خطة عاجلة لمواجهة أي طارئ يترتب على زيادة تصريف المياه.

قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بالمنوفية

شهدت قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، صباح اليوم الجمعة، غرق أراضي ومنازل طرح النهر بسبب ارتفاع منسوب النيل.

واستغل عدد من أطفال ارتفاع منسوب المياه وغمرها الأراضي والمنازل ومارسوا هواية السباحة.

كما لجأ أطفال آخرون في ذات القرية إلى استقلال جردل وطشت للسير وسط المياه.

وقال جمال عبد الصادق، أحد أهالي القرية ومزارع بطرح النهر، في تصريحات خاصة لـ فيتو، إنهم يعانون منذ أكثر من ثلاث سنوات من صعوبة زراعة المحاصيل الزراعية بسبب الارتفاع المستمر في منسوب المياه، الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة لهم.

إخلاء الأراضي والمنازل بأشمون

وأرسلت رئاسة مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية تنويها عاجلا إلى جميع المواطنين والمزارعين المقيمين على أراضي طرح النهر، بضرورة إخلاء الأراضي والمنازل فورًا، وذلك تجنبًا لمخاطر الغمر نتيجة زيادة تصريف المياه بفرع النيل، وما قد يترتب عليه من أضرار جسيمة بالمباني والزراعات.

وأكدت رئاسة أشمون أن المواطنين المقيمين على أراضي طرح النهر مطالبون بتوخي الحذر، والامتناع عن زراعة الأراضي في الوقت الحالي، وسرعة إخلاء منازلهم حفاظًا على سلامتهم، مشددة على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحتياطات اللازمة لمواجهة أي طارئ.

وأوضح مصدر بمديرية الزراعة بالمنوفية أن إجمالي المساحات التي تعرضت للغمر منذ بداية موسم فيضان النيل وصل إلى 1134 فدانًا موزعة على مراكز أشمون ومنوف والسادات والشهداء، مشيرًا إلى أن مركز أشمون وحده شهد غمر 786 فدانًا.

تحذيرات لأهالي طرح النهر بالغربية

وفي هذا الإطار شهدت محافظة الغربية حالة من القلق والترقب بين الأهالي المقيمين على أراضي طرح النهر

وأصدر اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية تعليماته إلى مديريتَي الري والزراعة وكافة الوحدات المحلية المطلة على النهر، بالإضافة إلى إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى وحصر جميع مناطق طرح النهر مع اتخاذ التدابير العاجلة لحماية الأهالي.

وطمأنت الجهات الرسمية المواطنين بأن السد العالي وبحيرة ناصر قادران على استيعاب كميات ضخمة من المياه، بما يضمن حماية مصر من أخطار الفيضانات أو الجفاف.

وأطلقت الحكومة تحذيرات عاجلة للمواطنين بسبب الارتفاع الملحوظ في منسوب مياه نهر النيل وما قد يترتب عليه من مخاطر غمر للأراضي الزراعية والمباني المقامة على ضفافه وعلى أراضي طرح النهر.

ارتفاع منسوب مياه نهر النيل بالبحيرة

وفي أعقاب ارتفاع منسوب مياه نهر النيل، أعلنت محافظة البحيرة رفع حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لاحتمالية غمر أراضي طرح النهر بالمياه، وسط حالة ترقب واستعداد كامل من كافة الأجهزة التنفيذية، رغم استقرار الوضع حتى الآن.

وأكدت غرفة العمليات بديوان عام محافظة البحيرة أن الحالة مستقرة داخل نطاق المحافظة، دون تسجيل ارتفاع خطير في منسوب المياه حتى اللحظة، مشيرة إلى استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتنبيه المواطنين القاطنين في المناطق القريبة من النيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.