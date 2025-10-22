ادعى سقوط حائط عليها، تجديد حبس المتهم بقتل ابنته بالصف

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس المتهم بقتل ابنته في مركز الصف عقب اعتدائه عليها بالضرب المبرح حتى فارقت الحياة، إثر شكه في سرقتها مبلغ خمسة آلاف جنيه من أمواله، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تفاصيل مقتل أب لابنته لشكه في سرقتها له

البداية، كانت بتلقى اللواء وفيق طولان نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب، إخطارا من مستشفى الصف المركزي بوصول فتاة مصابة بإصابات بالغة، ولفظت أنفاسها فور وصولها، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى مكان الواقعة لفحص البلاغ.

وبالمعاينة ومناظرة الجثمان، تبين أن الجثة لفتاة تبلغ من العمر 19 عاما، مصابة بكدمات وجروح متفرقة في أنحاء جسدها، وتم العثور عليها داخل منزل أسرتها بقرية عرب الحصار.

وخلال التحقيقات ادعى والدها في البداية أن حائط المنزل سقط عليها وأودى بحياتها، إلا أن فريق البحث الجنائي، شك في روايته، وبتكثيف التحريات تبين كذب أقواله ووجود شبهة جنائية وراء الحادث.

اعترافات المتهم بقتل ابنته بالجيزة

انهار الأب واعترف بجريمته، أنه لاحظ اختفاء مبلغ 5 آلاف جنيه من أمواله التي كان يخفيها داخل المنزل، ولما سأل ابنته أنكرت علمها بالأمر، فشعر الشك، وقام بتقييدها بالحبال وضربها بعصا غليظة حتى فقدت الوعي.

وأضاف المتهم في اعترافاته أنه حاول إسعافها ونقلها إلى المستشفى، مدعيا سقوط حائط عليها لإخفاء جريمته، لكنها كانت قد فارقت الحياة.

وأوضحت التحقيقات أن الأب معروف ببخله الشديد وامتناعه عن الإنفاق على أسرته، وأن أبناءه كانوا يضطرون إلى أخذ الأموال من خلفه لتلبية احتياجاتهم اليومية، وأن الضحية حاولت الحصول على جزء من المال لتوفير متطلبات المنزل.

ونجح رجال الأمن في القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بدقة، واستكمال التحقيقات حول ملابسات الجريمة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

