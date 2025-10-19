تفاصيل صادمة في مقتل فتاة على يد والدها بالجيزة

تستجوب نيابة الجيزة عامل أنهى حياة ابنته بإحدى قرى الصف جنوب محافظة الجيزة، حيث عذبها حتى فارقت الحياة، لحصولها على مبلغ مالي دون علمه، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



مقتل فتاة على يد والدها

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل فتاة تعرضت لاعتداء على يد والدها، بإحدى قرى الصف، وكشفت تحريات رجال المباحث، أن والد المجني عليها عذبها حتى الموت، بعد أن حصلت على مبلغ 5 آلاف جنيه دون علمه، للإنفاق عليها وعلى الأسرة.



ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة.

