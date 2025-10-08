وزارة العمل: تحرير 115 محضرًا و43 إنذارًا لـ47 منشأة في 15 محافظة

الأربعاء 08 أكتوبر 2025
أعلن خالد عبد الله مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية، أن حملات التفتيش التي تنظمها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 47 منشأة في 15 محافظة خلال 9 أيام فقط، في الفترة من 29 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2025 الجاري.

حملات وزارة العمل على المنشآت

يأتي ذلك في إطار حملات التفتيش على المواقع الانشائية للتأكد من توافر وسائل ومعايير السلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العمال، وسلامة أدوات الإنتاج، ومتابعة تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

وأوضح أن هذه الحملات أسفرت عن تحرير 115 محضرًا، و43 إنذارًا ضد منشآت غير ملتزمة بمبادئ السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل بحسب قانون العمل الجديد الذي بدأ تطبيقه مطلع الشهر الماضي، وأشار إلى أن المنشآت المستوفية للشروط المطلوبة كانت 21 منشأة.

متابعة التزام المنشآت بمعايير السلامة والصحة المهنية

وكان وزير العمل قام يوم الاثنين من الأسبوع الماضي بقيادة حملة بنفسه على عدد من مواقع العمل، وذلك لمتابعة التزام المنشآت بمعايير السلامة والصحة المهنية داخل بعض المشاريع، والتأكد من استخدام "مهمات الوقاية"، بهدف سلامة أدوات الإنتاج، وصحة العمال.

ووجه بإيقاف العمل في بعض المنشآت، التي ثَبُتّ عدم التزامها، وذلك لحين تطبيق مبادئ "السلامة المهنية"، وكذلك تنظيم ندوات تثقيفية للعاملين فيها للتوعية في إطار خطة الوزارة بالحفاظ على أرواح العمال.

وأوضح أن حملات التفتيش تستمر في كافة المحافظات لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، لتوفير بيئة عمل لائقة في كافة المجالات.

