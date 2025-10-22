الأربعاء 22 أكتوبر 2025
تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

يستضيف ريال مدريد نظيره يوفنتوس، على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، اليوم الأربعاء ضمن الجولة الثالثة لمرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيدي فالفيردي، ميليتاو، راؤول أسينسيو، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: تشواميني، كامافينجا، ماستانتونو، أردا جولر، فينيسيوس جونيور.

خط الهجوم: كيليان مبابي. 

 

ويمتلك ريال مدريد 6 نقاط، حيث فاز في الجولة الأولى على مارسيليا بهدفين مقابل هدف، في حين انتصر على كيرات بخمسة أهداف دون رد.

في حين أن يوفنتوس لديه نقطتين فقط، بعدما تعادل في الجولة الأولى مع بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف لمثلهم، كما تعادل في الثانية مع فياريال بنتيجة 2/2.

وتعد مباراة ريال مدريد الليلة هي المباراة الأخيرة للريال قبل كلاسيكو الدوري الاسباني أمام برشلونة يوم الأحد المقبل.

موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس والقناة الناقلة 

تنطلق مباراة ريال مدريد ويوفنتوس اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

 وتُذاع مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN SPORTS 1.

