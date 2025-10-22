الأربعاء 22 أكتوبر 2025
وفاة العازف كيم سانج يونج عن عمر 41 عاما

العازف كيم سانج يونج،
العازف كيم سانج يونج، فيتو

أعلنت فرقة "Teardrop" الكورية الجنوبية عن وفاة عازف الباص لديها، كيم سانج يونج، الذي كان يعمل سابقًا كصحفي متخصص في مجال السيارات، عن عمر ناهز 41 عامًا.

وفاة عازف الباص كيم سانج يونج

وجاء الإعلان عن الوفاة مساء أمس الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر عبر الحساب الرسمي للفرقة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ذكرت الفرقة: "لقد غادرنا عازف الباص المحبوب لفرقة Teardrop، كيم سانج يونج، هذا الصباح في سن مبكرة جدًا".

وأضافت الفرقة في منشورها: "لقد كان صديق أحب الفرقة والموسيقى أكثر من أي شخص آخر، وكان مليئ بالشغف، لا يمكننا احتواء المشاعر الثقيلة والحزينة في قلوبنا".

وفي نفس اليوم، أكد كيم هو سي، قائد فرقة "Teardrop" الخبر، موضحًا أن الراحل "كان يصارع مرض السرطان ويتلقى العلاج الكيميائي. تدهورت حالته قبل حوالي ثلاثة إلى أربعة أشهر. وتوفي في وقت مبكر من الصباح".

وعلى الرغم من تلقيه العلاج الكيميائي، تشير التقارير إلى ان كيم سانج يونج استمر في المشاركة في إنتاج الألبوم الكامل للفرقة، ما يعكس تفانيه وإخلاصه الذي لا يتزعزع للموسيقى.

تفاصيل الجنازة

يقام حاليا سرادق عزاء الموسيقي الراحل في القاعة الخاصة رقم 1 بمستشفى الصليب الأحمر في سيول، ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان يوم 23 أكتوبر في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بينما سيتم الدفن في محرقة مدينة سيول.

