باسم يوسف يكشف كواليس ظهوره مع بيرس مورجان بعد أحداث 7 أكتوبر

قال باسم يوسف إن ظهوره مع الإعلامي البريطاني بيرس مورجان بعد أحداث 7 أكتوبر (طوفان الأقصى) كان نتيجة صدفة:"طلعت معاه قبل 7 شهور من عملية 7 أكتوبر ضمن جولة إعلامية في أوروبا، وكان عندي لقاء مع عدة مذيعين، وواحد منهم هو بيرس مورجان."

وأشار خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم بقناة “أون”: إلى أنه اختلف مع مورجان على تويتر، حتى أن الأخير قام بعمل حظر له، لكنه عادا للتواصل بعد ذلك، بسبب برامج وأحداث إعلامية سابقة مثل فيلم كليوباترا على نتفليكس.

رفضت الظهور في البداية بسبب البروباجندا المرعبة

أوضح يوسف أنه رفض الظهور مع مورجان مرتين في البداية، بسبب ما وصفه بالبروباجندا المرعبة التي تنتشر في أمريكا حول الأحداث:"الناس كانت بتتكلم عن حرق جثث واغتصاب جماعي وذبح أطفال.. البروباجندا هنا كانت مرعبة لدرجة إني مكنتش عارف أخرج من بيتي وأصحابي شتموني وقالوا إني إرهابي".

كما لفت إلى الضغوط عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اتهمه البعض بالجبن لعدم ظهوره على الشاشة.

القرار النهائي بالظهور

وفي 18 أكتوبر، قرر يوسف المواجهة:"كلمت الإيجنت بتاعي وقلت له خلاص، توكلنا على الله هطلع مع بيرس مورجان. قال لي: أنت بتنهي حياتك دلوقتي، لكن حسّيت إنه ضروري أطلع في التوقيت ده."

درس جديد في القضية الفلسطينية

واختتم باسم يوسف تصريحاته مؤكدًا أنه بعد أحداث 7 أكتوبر تعلم الكثير من جديد عن القضية الفلسطينية:"حاسس إني بعد 7 أكتوبر اتعلمت من أول وجديد عن القضية الفلسطينية وربنا وفقني في موقف معين."

