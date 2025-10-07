الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

باسم يوسف يكشف كواليس ظهوره مع بيرس مورجان بعد أحداث 7 أكتوبر

باسم يوسف وبيرس مورجان،
باسم يوسف وبيرس مورجان، فيتو

قال باسم يوسف إن ظهوره مع الإعلامي البريطاني بيرس مورجان بعد أحداث 7 أكتوبر (طوفان الأقصى) كان نتيجة صدفة:"طلعت معاه قبل 7 شهور من عملية 7 أكتوبر ضمن جولة إعلامية في أوروبا، وكان عندي لقاء مع عدة مذيعين، وواحد منهم هو بيرس مورجان."

وأشار خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم بقناة “أون”: إلى أنه اختلف  مع مورجان على تويتر، حتى أن الأخير قام بعمل حظر له، لكنه عادا للتواصل بعد ذلك، بسبب برامج وأحداث إعلامية سابقة مثل فيلم كليوباترا على نتفليكس.

رفضت الظهور في البداية بسبب البروباجندا المرعبة

أوضح يوسف أنه رفض الظهور مع مورجان مرتين في البداية، بسبب ما وصفه بالبروباجندا المرعبة التي تنتشر في أمريكا حول الأحداث:"الناس كانت بتتكلم عن حرق جثث واغتصاب جماعي وذبح أطفال.. البروباجندا هنا كانت مرعبة لدرجة إني مكنتش عارف أخرج من بيتي وأصحابي شتموني وقالوا إني إرهابي".

كما لفت إلى الضغوط عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اتهمه البعض بالجبن لعدم ظهوره على الشاشة.

القرار النهائي بالظهور

وفي 18 أكتوبر، قرر يوسف المواجهة:"كلمت الإيجنت بتاعي وقلت له خلاص، توكلنا على الله هطلع مع بيرس مورجان. قال لي: أنت بتنهي حياتك دلوقتي، لكن حسّيت إنه ضروري أطلع في التوقيت ده."

درس جديد في القضية الفلسطينية

واختتم باسم يوسف تصريحاته مؤكدًا أنه بعد أحداث 7 أكتوبر تعلم الكثير من جديد عن القضية الفلسطينية:"حاسس إني بعد 7 أكتوبر اتعلمت من أول وجديد عن القضية الفلسطينية وربنا وفقني في موقف معين."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسم يوسف بيرس مورجان أحداث 7 أكتوبر طوفان الأقصى أمريكا إسرائيل القضية الفلسطينية برنامج كلمة اخيرة احمد سالم

مواد متعلقة

بيقولوا عليك أراجوز؟ رد غير متوقع من باسم يوسف

باسم يوسف ساخرًا: أجري 22 مليون دولار لأي حد عايزني في برنامج أو طهور

باسم يوسف: مبسوط بالعودة لشاشة ON بعد 14 سنة والشائعات المستمرة تزعجني

الأكثر قراءة

في الهواء الطلق تحت حماية قوات مصر، لقاء مع خليل الحية بشوارع شرم الشيخ (فيديو)

هل اتخذت الحكومة قرارا برفع أسعار الوقود خلال الأيام المقبلة؟ مدبولي يرد

باسم يوسف يكشف أحد أسرار عودته للشاشة المصرية مجددًا

الخطيب يدرس ترشيحات المدير الفني الجديد للأهلي والإعلان خلال ساعات

الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

وصول جثمان أحمد عمر هاشم للشرقية ودفنه بجوار جده مؤسس الطريقة الهاشمية (فيديو وصور)

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

سعر الجنيه الذهب فى الصاغة بعد الارتفاعات الأخيرة مساء اليوم الثلاثاء

خدمات

المزيد

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق 2025.10.7

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تؤثر كثرة المساجد في الحي الواحد على قدسيتها؟ الإفتاء تُجيب

الظهور الأخير لأحمد عمر هاشم قبل وفاته، "في محراب الدعوة حتى النهاية" (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، وصايا الله لسيدنا داود ومزاعم الإسرائيليات حول زوجاته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads