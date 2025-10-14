باسم يوسف يكشف عن تحولات كبيرة في شخصيته وأسوأ قرار بحياته

باسم يوسف، كشف الإعلامي الساخر باسم يوسف عن تحولات كبيرة طرأت على شخصيته ومسيرته منذ توقف برنامجه الشهير "البرنامج" عام 2013.



وخلال الجزء الثاني من لقائه مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، قال باسم:"كنت متوقع ردود الفعل على الحلقة، خاصة أن الناس كانت عايزة تشوف باسم بتاع 2011 لكن بعض المتابعين استغربوا التغير اللي طرأ عليّ".

العمر والخبرة يغيران الشخصية

وأضاف باسم يوسف:"أنا مش باسم بتاع 2011، أنا عندي 51 سنة وبستمتع بأني بتعلم حاجات كتير".

وأشار إلى أن التغير أمر طبيعي في الحياة، وأن الأفكار والاتجاهات تتطور مع مرور الزمن:"فهل من المعقول هفضل بدون تغيير؟".

موقفه من وسائل التواصل الاجتماعي

وأشار باسم يوسف إلى أن أسوأ قرار اتخذه في حياته كان تعليم والدته استخدام الفيسبوك، لأنها كانت تشاهد التعليقات المسيئة عليه، ما جعلها غير قادرة على الاستمتاع ببرنامجه بسبب الشتائم والتعليقات السلبية.

تعامل باسم يوسف مع الانتقادات

كما كشف الإعلامي باسم يوسف عن موقفه تجاه الانتقادات التي يوجهها بعض المصريين المقيمين في الخارج، مؤكدًا أنه لا يسعى لإثارة الجدل، بل يركز على طرح الأسئلة الصعبة التي يتجنبها كثيرون، معتبرًا أن هذا جزء من دوره كإعلامي وفكري.

