الأربعاء 15 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

باسم يوسف يكشف عن تحولات كبيرة في شخصيته وأسوأ قرار بحياته

باسم يوسف، فيتو
باسم يوسف، فيتو

باسم يوسف، كشف الإعلامي الساخر باسم يوسف عن تحولات كبيرة طرأت على شخصيته ومسيرته منذ توقف برنامجه الشهير "البرنامج" عام 2013.
 

وخلال الجزء الثاني من لقائه مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، قال باسم:"كنت متوقع ردود الفعل على الحلقة، خاصة أن الناس كانت عايزة تشوف باسم بتاع 2011 لكن بعض المتابعين استغربوا التغير اللي طرأ عليّ".

 

العمر والخبرة يغيران الشخصية

 وأضاف باسم يوسف:"أنا مش باسم بتاع 2011، أنا عندي 51 سنة وبستمتع بأني بتعلم حاجات كتير".
وأشار إلى أن التغير أمر طبيعي في الحياة، وأن الأفكار والاتجاهات تتطور مع مرور الزمن:"فهل من المعقول هفضل بدون تغيير؟".

 

موقفه من وسائل التواصل الاجتماعي

وأشار باسم يوسف إلى أن أسوأ قرار اتخذه في حياته كان تعليم والدته استخدام الفيسبوك، لأنها كانت تشاهد التعليقات المسيئة عليه، ما جعلها غير قادرة على الاستمتاع ببرنامجه بسبب الشتائم والتعليقات السلبية.

 

تعامل باسم يوسف مع الانتقادات

كما كشف الإعلامي باسم يوسف عن موقفه تجاه الانتقادات التي يوجهها بعض المصريين المقيمين في الخارج، مؤكدًا أنه لا يسعى لإثارة الجدل، بل يركز على طرح الأسئلة الصعبة التي يتجنبها كثيرون، معتبرًا أن هذا جزء من دوره كإعلامي وفكري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسم يوسف الإعلامي باسم يوسف برنامج البرنامج احمد سالم برنامج كلمة اخيرة

مواد متعلقة

باسم يوسف: أمريكا "يحكمها ناس تانية غير الحكام" وأُجبرنا على دفع ضرائب لدعم إسرائيل (فيديو)

باسم يوسف يكشف كواليس ظهوره مع بيرس مورجان بعد أحداث 7 أكتوبر

باسم يوسف: أمي ماتت قبل ما تشوف قَلبة الناس على ابنها

بيقولوا عليك أراجوز؟ رد غير متوقع من باسم يوسف

الأكثر قراءة

لماذا تتسارع الشيخوخة بشكل مفاجئ في سن الـ44؟ وهل حقنة إيناس الدغيدي هي الحل؟

قبل ساعات من أولى جلسات محاكمتها، اعتراف مثير للراقصة ليندا عن فيديوهات الحفلات الخاصة

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين بانخفاض كبير وارتفاع 4 أصناف منها المكرونة

ارتدوا الجواكت، تحذير شديد من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

سعر الفاكهة اليوم، الرمان على خطى المانجو وانخفاض مفاجئ في العنب

ميسي يقود منتخب الأرجنتين لاكتساح بورتو ريكو وديا بسداسية نظيفة (فيديو)

سأتصل بإنفانتينو وهينفذ، ترامب يعتزم نقل مباريات كأس العالم من مدينة مكتظة بالسكان

ثمن سيارة فارهة، حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل في مصر (صور)

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية الإثنين

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات السعودية ضد العراق في جميع البطولات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية