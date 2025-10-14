الأربعاء 15 أكتوبر 2025
باسم يوسف: زوجتي فلسطينية وبعتذر لها عن المقلب اللى أخدته في الجوازة

كشف الإعلامي الساخر باسم يوسف أن دفاعه عن القضية الفلسطينية لا ينبع فقط من ارتباطه الأسري، بل من دافع إنساني في المقام الأول، قائلًا:"زوجتي فلسطينية، لكني بدافع عن القضية مش بدافع شخصي، كل اللي بيدافع عن فلسطين بيحركه دافع إنساني لأنه بني آدم".

ضغوط شخصية على باسم يوسف بسبب مواقفه

وأضاف باسم يوسف مازحًا، خلال الجزء الثاني من لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي يقدمه أحمد سالم بقناة “أون”: أن زوجته كثيرًا ما تطلب منه الابتعاد عن الجدل، والتوقف عن التصريحات السياسية لما تراه من ضغوط نفسية يتعرض لها، موضحًا:"هي نفسها بتقنعني أسكت، لأنها شافت معايا كتير، ومن وقت جوازنا وهي بتشوف غم وهم وشدة أعصاب".

رسالة اعتذار من باسم يوسف لزوجته

وختم الإعلامي باسم يوسف حديثه بطرافته المعهودة قائلًا:"بعتذر لها عن المقلب اللي أخدته في الجوازة"، في إشارة مازحة إلى الصعوبات التي واجهتهما سويًا بسبب مواقفه الإعلامية والسياسية.

