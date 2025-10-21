الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نائب الرئيس الأمريكي: ترامب يراقب الشرق الأوسط ويسعى لعلاقات طيبة مع إيران

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، إن الرئيس دونالد ترامب يسعى إلى علاقات طيبة ومستقرة مع إيران، مؤكدًا في الوقت ذاته أن امتلاك طهران لسلاح نووي "خط أحمر لا يمكن تجاوزه".

 نائب ترامب يحدد شروط الحوار مع إيران 

وأوضح جي دي فانس، أن إدارة ترامب منفتحة على الحوار، لكنها تشترط أن تتخلى إيران عن أي أنشطة نووية عسكرية، مشيرًا إلى أن واشنطن، لن تكرر أخطاء الاتفاق النووي السابق.

وأكد نائب ترامب، أن البيت الأبيض يراقب التطورات في الشرق الأوسط بعين اليقظة، وأن أي تهديد للاستقرار الإقليمي «سيقابل برد أمريكي حازم».

تصريحات فانس جاءت بعد سلسلة رسائل غير مباشرة بين واشنطن وطهران حول استئناف الاتصالات الدبلوماسية، ما يعكس توجهًا جديدًا في سياسة ترامب الخارجية نحو مزيج من القوة والدبلوماسية.

ترامب: لم يعد لدى إيران برنامج نووي وتم تدميره بالكامل

إيران: تصريحات ترامب أمام الكنيست الإسرائيلي باطلة

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نائب الرئيس الأمريكي إيران ترامب فانس السلاح النووي النووي الإيراني إدارة ترامب الشرق الأوسط واشنطن وطهران الاتفاق النووي

مواد متعلقة

مسئول إيراني: إلغاء اتفاق طهران مع وكالة الطاقة الذرية بعد تفعيل آلية الزناد

الكرملين: إيران شريك لروسيا ومستعدون للتعاون معها في جميع المجالات

إيران تعلن رسميا انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن 2231 المقيد لبرنامجها النووي

إيران: دعوة ترامب للحوار تتناقض مع سلوك واشنطن الإجرامي

الأكثر قراءة

الجنيه الذهب يخسر 2120 جنيه اليوم الثلاثاء بالصاغة

الدكتور حسام حسني محذرا من تناول حقنة البرد: قاتلة (فيديو)

توروب يعلن قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة الاتحاد في الدوري الممتاز

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة عن محاولة سرقة مكتب بريد بالإسكندرية بأسلوب "النقب"

حبس والد قاتل الإسماعيلية الصغير 4 أيام على ذمة التحقيقات

السيسي يصل بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية (فيديو وصور)

محظورات فى الدعاية الانتخابية (إنفوجراف)

عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لـ نادي الزمالك

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025

3 جنيهات انخفاضًا للبلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

انهيار في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات الثلاثاء، ماذا يحدث بالصاغة؟

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

إمام مسجد الحسين عن الاحتفال بالمولد: تجديد العهد مع سيدنا النبي وآل البيت

ما حكم الدعاء بأسماء الله الحسنى بعد ختم القرآن؟ الإفتاء تجيب

أمين الفتوى يوضح الحكمة من سؤال الله الملائكة عن عباده (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads