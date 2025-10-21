نائب الرئيس الأمريكي: ترامب يراقب الشرق الأوسط ويسعى لعلاقات طيبة مع إيران

قال نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، إن الرئيس دونالد ترامب يسعى إلى علاقات طيبة ومستقرة مع إيران، مؤكدًا في الوقت ذاته أن امتلاك طهران لسلاح نووي "خط أحمر لا يمكن تجاوزه".

نائب ترامب يحدد شروط الحوار مع إيران

وأوضح جي دي فانس، أن إدارة ترامب منفتحة على الحوار، لكنها تشترط أن تتخلى إيران عن أي أنشطة نووية عسكرية، مشيرًا إلى أن واشنطن، لن تكرر أخطاء الاتفاق النووي السابق.

وأكد نائب ترامب، أن البيت الأبيض يراقب التطورات في الشرق الأوسط بعين اليقظة، وأن أي تهديد للاستقرار الإقليمي «سيقابل برد أمريكي حازم».

تصريحات فانس جاءت بعد سلسلة رسائل غير مباشرة بين واشنطن وطهران حول استئناف الاتصالات الدبلوماسية، ما يعكس توجهًا جديدًا في سياسة ترامب الخارجية نحو مزيج من القوة والدبلوماسية.

