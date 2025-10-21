مقترح ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا بسيناريو غزة، خطة من 12 بندا ومجلس سلام دولي برئاسته

ذكرت وكالة بلومبرج أن أوكرانيا ودولًا أوروبية أعدّت خطة مكونة من 12 بندا لإنهاء حرب أوكرانيا، عبر تسوية سياسية شاملة تضع حدًا للنزاع المستمر منذ أكثر من عامين.

ترامب يترأس مجلس سلام دولي فى أوكرانيا

وبحسب التقرير، فإن الخطة تقترح أن يترأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مجلس سلام دولي" يتولى الإشراف على تطبيق بنود الاتفاق ومراقبة تنفيذها ميدانيًا، في حال تمت الموافقة على المقترح من جميع الأطراف.

تنص الخطة على تقديم ضمانات أمنية دائمة لـ أوكرانيا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب وضع مسار واضح لانضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي خلال السنوات المقبلة، كجزء من التسوية النهائية.

دعم اقتصادي شامل لتعويض أوكرانيا

كما تتضمن الوثيقة برنامج دعم اقتصادي موسع يهدف إلى إصلاح أضرار حرب أوكرانيا، وإعادة بناء البنية التحتية الأوكرانية، وتحفيز الاستثمار الأوروبي والدولي في البلاد بعد انتهاء الصراع.

تأتي هذه المبادرة في وقت تتزايد فيه الدعوات الأوروبية والأمريكية لتحريك المسار السياسي وإنهاء الحرب عبر تسوية تحفظ السيادة الأوكرانية وتحقق الاستقرار الإقليمي.

والقارئ لبنود الاتفاق ورئاسة ترامب لمجلس السلام الدولي، يكتشف مدى التطابق مع خطة ترامب لإنهاء الحرب فى غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.