الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: لم يحن الوقت للتدخل عسكريا ضد حماس

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "حلفاء بالمنطقة" أبلغوه أنهم سيرحبون بدخول قطاع غزة بقوة عسكرية ضخمة وتأديب حركة حماس إذا انتهكت الاتفاق.

 

ترامب يهدد حركة حماس

وأضاف ترامب: "أبلغت الحلفاء وإسرائيل أن الوقت لم يحن للتدخل عسكريا ضد حماس".

وتابع "هناك أمل في أن تقوم حماس بالصواب وإذا لم تقم بذلك فستكون نهايتها سريعة وعنيفة ووحشية".

وأكدت حركة حماس التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحرصها على تسليم جثث أسرى الاحتلال في الوقت المحدد في الاتفاق.

 

حماس تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار في غزة 

وأعلنت حركة حماس في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أنها ستسلم جثتين لأسيرين إسرائيليين مساء اليوم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وبالرغم من إلتزام حماس باتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق الاتفاق أكثر من مرة على مدى الأيام الماضية، مما تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.

