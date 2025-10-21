هل ينجو الجنيه من التضخم؟ خبير يكشف أسرار مفاوضات مصر مع صندوق النقد

في ظل استمرار المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الجديدة لبرنامج القرض، تزداد التساؤلات حول نتائج المناقشات الحالية وتأثيرها على الاقتصاد المصري وسوق الصرف.

تنفيذ الإصلاحات وصرف الشريحة التالية من برنامج صندوق النقد

وفي هذا السياق، أشار هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إلى أن المراجعة الحالية تعتبر بالغة الأهمية لأنها تربط بين تنفيذ الإصلاحات وصرف الشريحة التالية من برنامج صندوق النقد، نجاح هذه المراجعة يعيد ثقة الدائنين ويفتح آفاق تمويل دولي جديدة.

شروط الموافقة على صرف الشريحة الجديدة

أما بالنسبة لشروط الموافقة على صرف الشريحة الجديدة، فقد أضاف أن الاحتمال قائم لكنه ليس مضمونًا تلقائيًا، حيث سيوافق الصندوق إذا رأت بعثته تقدمًا ملموسًا في البنود المتفق عليها، وإلا فقد يتم تأجيل الموافقة أو فرض تدابير إضافية وقد أشارت تصريحات رسمية إلى توقع مراجعة مجمعة في أكتوبر.

هاني أبو الفتوح

أبرز مطالب صندوق النقد الدولي من مصر

وأكد أبو الفتوح على أن من أبرز مطالب صندوق النقد الدولي من مصر هو تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وإقرار سياسات مالية شفافة، وزيادة مرونة سعر الصرف، وإصلاح دعم الطاقة والحوكمة للشركات المملوكة للدولة، وهي نقاط تكررت في تقارير الصندوق.

تأثير تأخر المراجعة على سعر الجنيه

وفيما يتعلق بتأثير تأخر المراجعة على سعر الجنيه، قال الخبير المصرفي إن تأخر الموافقة أو فقدان الثقة قد يضغط على سوق الصرف، مما يؤدي إلى مزيد من الضغوط التضخمية وتخفيض أو تقلبات في سعر الصرف، وتظهر بيانات السوق حساسية العملة تجاه التطورات السياسية والمالية.

وأوضح أن نتيجة إيجابية للمفاوضات قد تعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والالتزامات الأوروبية والدولية، بينما النتيجة السلبية قد تقوض الثقة وتزيد من تكلفة الاقتراض، وهو ما أشارت إليه تقارير مهنية.

وأشار إلى وجود مؤشرات على تقدم في الاستقرار الكلي، لكن الصندوق يطالب بتسريع الإصلاحات الهيكلية والحوكمة، حيث إن التنفيذ الجزئي وحده قد لا يكون كافيًا.

كما أشار إلى أن بعض الإجراءات مثل تخفيض الدعم أو تحرير أسعار الطاقة قد تؤدي إلى زيادة الأسعار مؤقتًا، لكن الصندوق يوصي بسياسات تعويضية تستهدف الفئات الضعيفة لتجنب آثار اجتماعية حادة.

أهمية الموازنة بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية الموازنة بين الإصلاح الاقتصادي والحماية، مشددًا على ضرورة تنفيذ تحرير تدريجي للسعر مع وجود شبكات استهداف اجتماعي، وإلغاء الدعم غير الفعال وتحويله إلى برامج نقدية مباشرة، كما أكد على أهمية الشفافية والجدولة الزمنية للحفاظ على القبول الشعبي.

