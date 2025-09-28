الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية لـ14.5% إلى 6.1 مليار دولار

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية، خلال الربع الثاني من العام الجاري 14.5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 22.8 مليار ريال (6.1 مليار دولار)، وفق نشرة الهيئة العامة للإحصاء للاستثمار الأجنبي المباشر، الصادرة اليوم الأحد.

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 

في المقابل، سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية انخفاضًا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نسبته 3.5% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.

ومن ناحية أخرى، أظهرت البيانات، تراجع قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من المملكة 74.5% مسجلة نحو 2.1 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري.

الاستثمار الأجنبي المباشر

تعتمد المملكة العربية السعودية على تشريعات جديدة بهدف تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) والاقتراب من هدفها الطموح بجذب 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، بعد فترة من التراجع منذ ذروتها في عام 2021.

ويمثل هدف «رؤية 2030» من صافي تدفقات استثمار أجنبي مباشر  خمسة أضعاف مبلغ الـ20 مليار دولار المسجلة بنهاية العام 2024.

ويعكس الاستثمار الأجنبي المباشر، علاقة طويلة الأمد واهتماما دائما لكيانات اقتصادية مقيمة في اقتصاد آخر غير الاقتصاد السعودي، وهذا يعني امتلاك المستثمر الأجنبي بشكل فرد – أو ما تمتلكه مجموعة من المستثمرين الأجانب – ما نسبته 10% أو أكثر من القوة التصويتية لحقوق المساهمين، ما يخوله ممارسة نوع من السيطرة أو التأثير في عملية صنع القرار بما يخدم مصالحه، وبذلك توصف هذه العملية بأنها استثمار أجنبي مباشر.

الاقتصاد السعودي ينمو 3.9% في الربع الثاني من 2025

الصين: ارتفاع عدد شركات الاستثمار الأجنبي 14.8% خلال 8 أشهر

في السياق ذاته، يمثل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الفرق بين التدفقات الداخلة والخارجة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستثمار الاجنبى المباشر الاستثمارات الاجنبيه الاقتصاد السعودي الهيئة العامة للإحصاء للاستثمار الأجنبي السعودية

مواد متعلقة

بشرى سارة لمرافقي الوافدين في السعودية

الصين: ارتفاع عدد شركات الاستثمار الأجنبي 14.8% خلال 8 أشهر

الأكثر قراءة

التدفقات وصلت مصر بغزارة، لحظة استقبال خزان أسوان لمياه النيل وفتح بواباته (فيديو)

كل ما تريد معرفته عن توماس توماسبرج المرشح لقيادة الأهلي

انخفاض البيضاء وارتفاع كبير في البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025

الأهلي يقترب من حسم التعاقد مع الدنماركي توماس توماسبرج

تطور جديد في أزمة شروق وفا لاعبة الشطرنج

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

توقعات أسعار الفائدة قبل أيام من اجتماع البنك المركزي

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

قانون الاستثمار، الرسوم المفروضة على المشروعات بالمناطق الحرة

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ركوب القطار في المنام وعلاقته بمواجهة مشكلة والتغلب عليها

16 دعاء يمكنك أن تبدأ بها يومك لزيادة البركة والرزق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 28 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads