مدبولي: الاحتياطي النقدي تجاوز 49.5 مليار دولار وهذا موقف سعر الصرف والدين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية تجاوز 49.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن تحسن سعر صرف الدولار أمام الجنيه يُعد مؤشرًا إيجابيًا على تعافي الاقتصاد المصري وعودة الثقة في السوق المحلية.

مسار مستدام للدين العام

وأوضح مدبولي أن الاقتصاد المصري يسير في مساره السليم خلال هذه المرحلة، مشددًا على أن الحكومة تعمل بخطة واضحة للوصول بمعدلات الدين إلى المستويات الآمنة وفقًا للمعايير الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن الدولة تحرص على استمرار المسار التنازلي للدين حتى عام 2030، بما يعزز من الاستقرار المالي والقدرة على جذب الاستثمارات.

