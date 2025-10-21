شهدت قرية كفر منصور التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، حريقًا محدودًا داخل مخزن لقطع غيار السيارات مكون من طابق واحد.

حريق محدود داخل مخزن لقطع غيار السيارات بالقليوبية

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، وسط جهود مكثفة من قوات الدفاع المدني التي باشرت عمليات التبريد لمنع تجدد الحريق.

وأسفر الحريق عن تلفيات محدودة بالمخزن دون وقوع أي خسائر بشرية، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب اندلاع الحريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.