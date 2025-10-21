الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
حريق محدود داخل مخزن لقطع غيار السيارات بالقليوبية

شهدت قرية كفر منصور التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، حريقًا محدودًا داخل مخزن لقطع غيار السيارات مكون من طابق واحد.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، وسط جهود مكثفة من قوات الدفاع المدني التي باشرت عمليات التبريد لمنع تجدد الحريق.

وأسفر الحريق عن تلفيات محدودة بالمخزن دون وقوع أي خسائر بشرية، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب اندلاع الحريق.

