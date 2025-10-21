أمين الفتوى يوضح الحكمة من سؤال الله الملائكة عن عباده (فيديو)

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إحدى المتصلات تقول فيه: "في حديث بيقول إن الملائكة بتنزل في الفجر والعصر، وربنا بيسألهم عن اللي بيصلوا، فهل ربنا يحتاج إنه يسألهم عز وجل؟".

وأوضح أمين الفتوى خلال لقائه مع الإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل الملائكة عن عباده لحاجة إلى علمٍ، فهو العليم بكل شيء، وإنما يسألهم وهو عالمٌ بهم جل جلاله.

وأضاف الشيخ عويضة عثمان أن السؤال هنا لإظهار فضل العباد المطيعين أمام الملائكة، ولتعلم الملائكة أن في الأرض من يعبد الله رغم ما فيها من شهوات وفتن، فيباهي الله بهم ملائكته.

وأضاف أن مثل هذا السؤال الإلهي يكون إظهارًا لمقام الطائعين واجتهادهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى: "إن الله يباهي ملائكته بأهل الذكر وأهل الطاعة".

وقال: "فالله تعالى لا يسأل عن جهل، وإنما لحكمة عظيمة، وهي بيان مكانة الراكعين الساجدين الذين يثبتون على الطاعة رغم مشاغل الدنيا، فيقول سبحانه لملائكته: انظروا إلى عبادي".

