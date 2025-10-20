هل يجوز أن أضحي عن شخص متوفى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين، يقول فيه: هل يجوز أن أُضحّي عن شخص متوفى؟

وقال خلال لقائه مع الإعلامي مهند السادات ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن الأضحية عن الميت جائزة، وهذا ما عليه الفتوى، سواء أوصى المتوفى بذلك قبل وفاته أو لم يوصِ، مشيرًا إلى أن العلماء اختلفوا في المسألة، لكن القول الراجح والمفتى به في دار الإفتاء المصرية هو الجواز.

وبيّن الشيخ أحمد وسام أن الأضحية عن الميت تكون من مال الأحياء إذا لم يوصِ بها المتوفى، أما إذا أوصى بها فتُنفذ من تركته، مؤكدًا أن ذلك من أعمال البر والإحسان التي يُثاب عليها الإنسان، ويصل ثوابها إلى الميت بإذن الله تعالى.

وأضاف أن من الدليل على ذلك ما ورد أن سيدنا عليًّا رضي الله عنه كان يضحّي بكبشين، أحدهما عن نفسه والآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، وهذا يُعدّ من أقوى الأدلّة على جواز الأضحية عن المتوفّى.

وقال إن الأضحية عن الميت تُعدّ صدقة جارية له، ونوعًا من الوفاء والبرّ، ودعا المسلمين إلى إحياء هذه السنة العظيمة التي تجمع بين التعبّد، وشكر النعمة، والتراحم بين الأحياء والأموات.



