دين ودنيا

ما هو حكم الشرع فى تهذيب شعر الحواجب؟ أمين الفتوى (فيديو)

الحواجب، فيتو

رد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال فتاة تسأل عن حكم الشرع فى تهذيب شعر الحواجب، قائلا: " هناك فرق بين النمص وبين التهذيب، فالأول يعني الإزالة".


وأكد خلال لقائه مع الإعلامي مهند السادات ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن المرأة تحب دائما أن تكون مقبولة المنظر حتى بين قرينتها من النساء، فإن أصابها مكروه أو على سبيل اعوجاج فى الأنف، أو شفاه فلا مانع من إصلاح مثل هذا.

 


وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: " السائلة تريد أن تزيل شيئا سبب لها حرجا نفسيا، فلذلك السيدة عائشة تقول للمرأة إن استطعت أن تخلعي مقلتيك لزوجك فافعلي، إن المرأة مطالبة بفعل التجميل لزوجها، طالما أنه لم يخرج عن الاعتدال، فلا مانع من تهذيب الحواجب".
 

الجريدة الرسمية