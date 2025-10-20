هل يجوز الاحتفال بموالد أولياء الله الصالحين؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

علق الشيخ محمود الطحان أمين الفتوى بدار الإفتاء على الجدل الذي حدث بأحياء مولد السيد البدوي، قائلا: "الاحتفال بأولياء الله وآل البيت واجب شرعي".



وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية "الحياة": "الاحتفال بموالد أولياء الله الصالحين يجب أن يكون بشكل حضاري، والابتعاد عن الفوضى، ويجب أن يكون الاحتفال بأولياء الله الصالحين، بقراءة القرآن والصلاة والدعاء".



وأضاف: " النبي صلي الله عليه وسلم أوصى بآل البيت، وسيدنا النبي كان يقول تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي".



مولد السيد البدوي

وكانت حالة كبيرة من الجدل سادت على مواقع التواصل الاجتماعي حول مولد السيد البدوي والاحتفال به.

ومن جانبه أصدر المجلس الأعلى للطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي بيانًا رسميًا اليوم، ردًّا على الجدل المثار حول مولد السيد أحمد البدوي، مؤكدًا أن ما يتم تداوله هو جدلٌ مصطنع ومفتعل لا يستند إلى علم أو نية صالحة، بل يهدف إلى إثارة ضجيج إعلامي بحثًا عن التريند وزيادة المشاهدات على حساب التراث الديني والروحي للمجتمع المصري.

وأضاف البيان: قال تعالى: «أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ» [يونس: 62-63]، مؤكدًا أن المجتمع المصري عبر تاريخه يكنّ للسيد أحمد البدوي وأولياء الله الصالحين المحبة والاحترام والتقدير.

كما أوضح أن الاحتفال بموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين شعيرة مشروعة وموروث أصيل من ميراث الأمة الإسلامية، أقرّ مشروعيته كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية في فتاويها المتتابعة، ومنها الفتوى رقم (2025) الصادرة في يونيو 2008، والفتوى الصادرة في 16 سبتمبر 2021، والتي أكدت أن السيد أحمد البدوي إمامٌ قطبٌ عارفٌ من آل البيت، وأن الطعن في نسبه أو ولايته محرّم شرعًا ومنافٍ لأدب العلم والدين.

