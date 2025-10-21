أمين الفتوى يوضح حكم الشرع في إخراج زكاة عن ذهب الزينة (فيديو)

رد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال: "أملك 150 جراما ذهب الزينة، فهل يجوز عليه زكاة"؟، قائلا: "الأمر فيه خلاف خاصة وأنه ذهب زينة".

وقال خلال لقائه مع الإعلامي مهند السادات ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، إن الفقه الإسلامي فروعه كله فيها خلاف، وهذا من سعة ومرونة الفقه الإسلامي، وليس من التشتيت كما يظن البعض، فلو أراد الله ينزل حكما واحدا فى كل مسألة لفعل.



وأضاف: "جاءت أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم واختلفت فيها أنظار الفقهاء ليأخذ كلاما من كلام رسول الله، ومن الآيات ما يراه للأئمة المجتهدين كيف تعاملوا من النصوص".

وأوضح: "إنه لا زكاة على ذهب الزينة، ولو أصبح تجارة وخرج عن مألوف الزينة هنا يصبح عليها الزكاة".



