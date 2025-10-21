الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

أمين الفتوى يوضح حكم الشرع في إخراج زكاة عن ذهب الزينة (فيديو)

ذهب، فيتو
ذهب، فيتو

رد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال: "أملك 150 جراما ذهب  الزينة، فهل يجوز عليه زكاة"؟، قائلا: "الأمر فيه خلاف خاصة وأنه ذهب زينة".

وقال خلال لقائه مع الإعلامي مهند السادات ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، إن الفقه الإسلامي فروعه كله فيها خلاف، وهذا من سعة ومرونة الفقه الإسلامي، وليس من التشتيت كما يظن البعض، فلو أراد الله ينزل حكما واحدا فى كل مسألة لفعل.


وأضاف: "جاءت أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم واختلفت فيها أنظار الفقهاء ليأخذ كلاما من كلام رسول الله، ومن الآيات ما يراه للأئمة المجتهدين كيف تعاملوا من النصوص".

وأوضح: "إنه لا زكاة على ذهب الزينة، ولو أصبح تجارة وخرج عن مألوف الزينة هنا يصبح عليها الزكاة".
 

الشيخ عويضة عثمان ذهب الزينة قناة الناس الإعلامي مهند السادات فتاوي الناس الجيزة

