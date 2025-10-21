دوري أبطال آسيا للنخبة، شباب الأهلي يتقدم على ناساف 3-1 بالشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق شباب الأهلي دبي ضد نظيره ناساف كارشي الأوزبكي بنتيجة 3-1 للفريق الإماراتي، والتي تقام مساء اليوم الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

سجل كارتابيا ورينان وماتيوساو أهداف شباب الأهلي دبي في الدقائق 8 و27 و41، بينما أحرز عبد الرحماتوف هدف ناساف كارشي في الدقيقة 10.

تشكيل شباب الأهلي ضد ناساف كارشي

فوز اتحاد جدة على الشرطة العراقي برباعية

تلقى الشرطة العراقي هزيمة ثقيلة على أرضه ووسط جماهيره من اتحاد جدة السعودي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد المدينة الدولي بالعاصمة العراقية بغداد، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة

تقدم الشرطة بهدف أول في الدقيقة 5 عن طريق بسام شاكر، ثم تعادل موسى ديابي لاتحاد جدة في الدقيقة 18، قبل أن يتمكن الفريق السعودي من إضافة الهدف الثاني عن طريق فابينيو تافاريس في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني سيطر الفريق السعودي على مجريات المباراة بالكامل، وتمكن من تسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 61 و76 عن طريق حسام عوار.

