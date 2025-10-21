الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل شباب الأهلي لمواجهة ناساف في دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي دبي،
شباب الأهلي دبي، فيتو

يستضيف فريق شباب الأهلي دبي نظيره ناساف كارشي الأوزبكي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

تشكيل شباب الأهلي ضد ناساف كارشي 

فوز اتحاد جدة على الشرطة العراقي برباعية 

تلقى الشرطة العراقي هزيمة ثقيلة على أرضه ووسط جماهيره من اتحاد جدة السعودي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد المدينة الدولي بالعاصمة العراقية بغداد، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة

تقدم الشرطة بهدف أول في الدقيقة 5 عن طريق بسام شاكر، ثم تعادل موسى ديابي لاتحاد جدة في الدقيقة 18، قبل أن يتمكن الفريق السعودي من إضافة الهدف الثاني عن طريق فابينيو تافاريس في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني سيطر الفريق السعودي على مجريات المباراة بالكامل، وتمكن من تسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 61 و76 عن طريق حسام عوار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شباب الاهلي دبي شباب الأهلي ناساف كارشي الأوزبكي دوري أبطال آسيا للنخبة دوري أبطال آسيا

مواد متعلقة

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال السعودي والسد القطري بدوري أبطال آسيا

موعد مباراة الهلال والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة

الأهلي السعودي يضرب الغرافة برباعية نظيفة ويتصدر ترتيب دوري أبطال آسيا

تراكتور سازي يكتسح الشارقة بخماسية نظيفة في دوري أبطال آسيا للنخبة

الأكثر قراءة

دار الإفتاء: الخميس غرة شهر جمادى الأولى لعام 1447 هجريًا

حبس والد قاتل الإسماعيلية الصغير 4 أيام على ذمة التحقيقات

نقابة العلاج الطبيعي تحيل أخصائية للتحقيق بعد استخدام حقن الفيلر والبوتوكس والميزوثيرابي

السيسي يصل بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية (فيديو وصور)

محظورات فى الدعاية الانتخابية (إنفوجراف)

ختام برنامج مجلس الدولة لدفعتي 2020 -2021 بالأكاديمية الوطنية للتدريب (صور)

أسعار وحدات مشروع مزارين في العلمين الجديدة للمصريين بالخارج

بيراميدز يفوز على فاركو بثنائية في الدوري الممتاز ويصعد للمركز السادس

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025

3 جنيهات انخفاضًا للبلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

انهيار في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات الثلاثاء، ماذا يحدث بالصاغة؟

المزيد

انفوجراف

محظورات فى الدعاية الانتخابية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح الحكمة من سؤال الله الملائكة عن عباده (فيديو)

ما هو حكم الشرع فى تهذيب شعر الحواجب؟ أمين الفتوى (فيديو)

أمين الفتوى يوضح حكم الشرع في إخراج زكاة عن ذهب الزينة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية