الفرنك السويسري يتجه لأعلى مستوى له في 10 سنوات لهذا السبب

يشهد الفرنك السويسري موجة صعود قوية، يقترب خلالها من أعلى مستوى له في عشر سنوات مقابل اليورو، مدفوعا بتصاعد الطلب على العملات كملاذات آمنة وسط مخاوف متعددة تهيمن على الأسواق العالمية.

ووصل سعر الفرنك السويسري إلى 0.92102 مقابل اليورو اليوم الثلاثاء، ليسجل أعلى مستوى في 11 شهرا، ليصبح بذلك على بعد خطوات فقط من المستويات التي شهدها آخر مرة في يناير 2015، بحسب وكالة بلومبرج.

تأثير التوترات التجارية على الفرنك السويسري

وكان الفرنك السويسري العملة الوحيدة ضمن مجموعة العشر التي ارتفعت قيمتها مقابل الدولار الأمريكي الشهر الماضي، ويعزو المحللون هذه القوة إلى مجموعة من العوامل، أبرزها تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وحالة عدم اليقين السياسي في فرنسا واليابان، والمخاوف المتعلقة بالضغوط على البنوك الإقليمية الأمريكية.

مع تفاقم هذه المخاوف، برز الفرنك السويسري كأهم أداة للتحوط من المخاطر في سوق الصرف الأجنبي، حيث تشير بيانات تداول المشتقات إلى أن الطلب على الفرنك ظل هو المسيطر مع كل موجة من المخاطرة، خاصة بعد التصعيد الأخير في الرسوم الجمركية والمخاوف من البنوك الأمريكية.

استمرار صعود العملة السويسرية

في هذا السياق، يتوقع محللون استمرار صعود العملة السويسرية، خاصة مع تراجع خيارات الملاذات الآمنة الأخرى مثل الذهب والين الياباني. ويرى خبراء أن البنك الوطني السويسري (المركزي) قد يتبنى نهجًا أكثر انتقائية في توقيت تدخله لدعم العملة، مما قد يسمح لها بالحفاظ على قوتها لفترة أطول.

ترقب لإشارات السياسة النقدية

تترقب الأسواق اجتماع البنك الوطني السويسري يوم الخميس، حيث يصدر ملخصا لاجتماع سبتمبر حول أسعار الفائدة، على أمل الحصول على مؤشرات حول كيفية تعامل البنك مع صعود العملة، ورغم تخلي معظم الاقتصاديين عن فكرة العودة إلى أسعار الفائدة السلبية، يمتلك البنك أدوات نقدية أخرى، حيث يتوقع أن يفضل التدخل في سوق العملات مباشرة لموازنة الآثار الانكماشية للفرنك القوي قبل أي قرار برفع الفائدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.