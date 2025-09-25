الأقل عالميا، البنك المركزي السويسري يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 0%

قرر البنك المركزي السويسري، تثبيت أسعار الفائدة للمرة الأولى في سبعة اجتماعات، عقب سلسلة من التخفيضات، والتحول نحو سياسية تيسيرية لأسعار الفائدة، حينما بدأ في خفض تكاليف الاقتراض في شهر مارس من العام 2024.

أبقى البنك الوطني السويسري على سعر الفائدة الرئيسي عند صفر خلال اجتماعه صباح اليوم الخميس، وهو الأدنى بين البنوك المركزية الكبرى، مسجلا أسعار فائدة أدنى من بنك اليابان المركزي، الذي أبقى على الفائدة عند مستويات سلبية لأكثر من 9 سنوات.

خطر الرسوم الجمركية

وفقًا لبيان السياسة النقدية الصادر عن البنك الوطني السويسري، فقد حذّر الأعضاء من أن الرسوم الجمركية، التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أضعفت توقعات الاقتصاد السويسري حتى عام 2026.

جاء قرار إبقاء البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الرئيسي عند 0%، كما توقعت الأسواق، مدعوما بارتفاع طفيف بالتضخم في الأشهر الأخيرة.

صادرات السلع السويسرية إلى أمريكا

كان هذا الإعلان، أول قرار يتخذه البنك الوطني السويسري بشأن السياسة النقدية منذ فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 39% على صادرات السلع السويسرية إلى الولايات المتحدة في شهر أغسطس الماضي.

وقال البنك الوطني السويسري: إن الشركات في قطاعي الآلات وصناعة الساعات، تتأثر بشكل خاص بالرسوم الجمركية، لكن التأثير على الصناعات الأخرى وخاصة في قطاع الخدمات كان محدودًا.

تدهور التوقعات الاقتصادية لسويسرا

تدهورت التوقعات الاقتصادية لسويسرا بسبب الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة بشكل كبير. ومن المرجح أن تُضعف هذه الرسوم الصادرات والاستثمار بشكل خاص.

بسبب التعريفات الجمركية والمنسوب المرتفع من حالة عدم اليقين، يتوقّع البنك الوطني السويسري الآن نموًا يقل قليلًا عن 1% بحلول عام 2026، وفي ظل هذه البيئة، من المرجح أن يستمر ارتفاع معدلات البطالة، كما قال الأعضاء في البيان الخاص بالسياسة النقدية.

يأتي قرار البنك الوطني السويسري بعد أسبوع من خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة لتجنب خطر ارتفاع معدلات البطالة، وتلميحه إلى إمكانية اتخاذ المزيد من التخفيضات خلال الفترة المقبلة.

في غضون ذلك، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير، موقفًا بذلك جولته الأخيرة من تخفيضات أسعار الفائدة، رغم أن المناقشات بشأن خفض أسعار الفائدة لم تنته بعد.

لم يكن قرار البنك الوطني السويسري، إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير مفاجئًا للمحللين، الذين سلطوا الضوء على الاستقرار النسبي للفرنك السويسري مقابل اليورو كسبب لاتخاذ هذا القرار.

